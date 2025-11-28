Tamaulipas y Texas afinan detalles para la ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III

Nuevo Laredo, Tam.- En seguimiento a las gestiones encabezadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, sostuvo una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Laredo, Texas, para revisar los avances del proyecto de ampliación del Puente Internacional del Comercio Mundial – Nuevo Laredo III “World Trade Bridge”, una obra estratégica para fortalecer la capacidad logística entre México y Estados Unidos.

Durante la sesión, se presentaron los avances más recientes en ambos países, destacando progresos ambientales y etapas previas a licitación en Estados Unidos, así como la conclusión de autorizaciones y la preparación para iniciar los trabajos del lado mexicano. La coordinación técnica y operativa fue subrayada como elemento esencial para asegurar un desarrollo simultáneo y compatible del proyecto.

Cepeda Anaya, subrayó que el Gobierno de Tamaulipas cuenta con los recursos, permisos y planeación ejecutiva necesarios para avanzar con certidumbre. Asimismo, reconoció que esta infraestructura será determinante para impulsar la competitividad regional y fortalecer el comercio exterior.

En la reunión participaron autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) Laredo, servidores públicos de la Ciudad de Laredo, miembros del Fideicomiso del Puente III de Nuevo Laredo, representantes del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), miembros del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) Noreste Capítulo Laredo, así como de la Dirección de Infraestructura de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, las empresas responsables del diseño de proyecto de ambos países y de manera remota por parte de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México.