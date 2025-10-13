Tamaulipas clausura con éxito el FICSM 2025

El gobernador Américo Villarreal reitera que el acceso a la cultura y al arte es un derecho

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El gobierno de Tamaulipas continuará garantizando que la cultura y el arte con acceso gratuito sigan siendo un derecho para todas y todos, afirmó el titular del ejecutivo estatal, Américo Villarreal Anaya, durante la clausura de la edición número 32 del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano (FICSM).

“Durante estos 10 días de fiesta, nuestra gente pudo reflexionar sobre cómo el humanismo nos hermana con nuestra historia, nuestras costumbres y con todas las expresiones artísticas, donde el espíritu humano es totalmente libre”, expresó el mandatario tamaulipeco.

Villarreal Anaya agradeció la participación de más de mil artistas de agrupaciones internacionales y nacionales, que formaron parte de esta gran celebración del arte y la cultura, la cual, por primera vez, llegó a teatros, recintos culturales, escuelas y plazas públicas en los 43 municipios del estado.

El gobernador destacó que todos los eventos se desarrollaron de forma gratuita y sin contratiempos; reconoció el esfuerzo de las y los artistas, organizadores, además de todos los asistentes de los distintos municipios. “En su conjunto, ellos son quienes hacen posible el Festival de la Costa del Seno Mexicano”, señaló.

En la última noche del FICSM 2025, las familias victorenses disfrutaron de una jornada doble: en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, con la presencia del gobernador y de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, se presentó la obra “Los empeños de una casa”, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro. Esta destacada producción, basada en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, fue ovacionada por el público que llenó por completo el recinto, donde también asistieron la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González y el director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Héctor Romero Lecanda.

Simultáneamente, en la Plaza Juárez, el ritmo se apoderó de la noche con la presentación de La Ronda Machetera, agrupación nacida de la fusión de La Ronda Bogotá y Pato Machete, que rindió homenaje al inolvidable Celso Piña con un vibrante espectáculo de cumbia y hip hop.

La asistencia de cientos de tamaulipecos a esta velada fue una muestra del gran éxito del festival, además de reflejo vivo de las tradiciones, la pasión y el espíritu alegre de los habitantes de esta tierra, reafirmando que esta fiesta es mucho más que un evento cultural: es un homenaje a la unión, la diversidad y la riqueza artística de la entidad.