Mahomes lidera a los Chiefs en victoria 30-17 sobre Lions; pelea estalla al final

Se necesitó a jugadores y entrenadores de ambos equipos para separar la escaramuza y despejar el campo

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Patrick Mahomes lanzó para 257 yardas y tres touchdowns, corrió para otra anotación y lideró a los Chiefs de Kansas City a una victoria de 30-17 sobre los debilitados Lions de Detroit en la noche del domingo, en un juego que terminó con una pelea a puñetazos entre los jugadores.

Mahomes intentó estrechar manos con Brian Branch después del silbatazo final, y el safety de los Lions pasó de largo. El receptor de los Chiefs, JuJu Smith-Schuster, se molestó e intecambió palabras con Branch, quien lanzó un puñetazo que desató la breve pelea.

Se necesitó a jugadores y entrenadores de ambos equipos para separar la escaramuza y despejar el campo.

Marquise Brown tuvo dos recepciones de touchdown y Xavier Worthy consiguió otro para los Chiefs (3-3), quienes jugaron un partido casi perfecto —sin castigos, sin pérdidas de balón— una semana después de una derrota llena de errores en el último segundo en Jacksonville.

Kansas City también logró contener a la ofensiva más anotadora de la NFL para romper la racha de cuatro victorias consecutivas de Detroit.

Jared Goff terminó con 203 yardas por pase para los Lions (4-2), aunque conectó con Jameson Williams y Sam LaPorta para anotaciones. Amon-Ra St. Brown fue limitado a 45 yardas de recepción y Jahmyr Gibbs necesitó 17 acarreos para ganar solo 65 yardas.