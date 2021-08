Sustituirá Instagram a ‘Swipe Up’ por stickers

CIUDAD DE MÉXICO.- El ‘Swipe Up’, el gesto de deslizar hacia arriba para ir a un link externo desde las historias de Instagram, tiene sus tiempos contados, pues la red social cambiará esta función por el uso de stickers personalizables que contendrán el hipervínculo que agregue el usuario.

La nueva opción funcionará a partir del 30 de agosto en solo algunas cuentas y el motivo de cambio fue para optimizar la experiencia de publicar historias y ofrecer más control creativo para que los usuarios agreguen formatos a sus stickers, así lo ha confirmado Instagram a The Verge.

Jane Manchun Wong, investigadora en nueva funciones de aplicaciones, también confirmó la fecha en que llegará la actualización y constató que Instagram pide el uso del nuevo sticker.

“Instagram dijo que los enlaces deslizables hacia arriba desaparecerán a partir del 30 de agosto y que debería usar el ‘link sticker’. Pero busqué en la pestaña de calcomanías para Historias y no la veo (no se me proporcionó)”, indicó.

Sam Sheffer, youtuber especializado en autos y tecnología, se sumó a la lista de personas que han recibido los mensajes de aviso de Instagram, luego de compartir en sus redes sociales el mensaje sobre la expiración del “Swipe Up”.

Un portavoz de Instragram dijo a The Verge que por ahora sólo algunas personas que tengan los privilegios de la función de deslizar hacia arriba recibirán la nueva opción de sticker, pero seguirán evaluando si la abren a más personas.

“(La actualización) nos ayudará a determinar si es la decisión correcta, antes de ampliar el acceso a más personas”, indicó el portavoz al sitio.

En junio pasado, The Verge contactó a Vishal Shah, ex jefe de producto en Instagram, quien explicó que los stickers se adecúan más a la forma en que las personas utilizan la plataforma y que permitirá a los usuarios responder a las historias de forma más rápida, algo que no sucede con el gesto anterior.