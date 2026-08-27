Límites de tiempo y toque de queda: nuevas reglas de Meta

El logotipo de Meta aparece en una pantalla de video durante la LlamaCon 2025, una conferencia para desarrolladores de IA, celebrada en Menlo Park, California, el 29 de abril de 2025. (AP Foto/Jeff Chiu/Archivo)

El logotipo de Meta aparece en una pantalla de video durante la LlamaCon 2025, una conferencia para desarrolladores de IA, celebrada en Menlo Park, California, el 29 de abril de 2025. (AP Foto/Jeff Chiu/Archivo)

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Los menores de 18 años pronto verán una serie de cambios en sus experiencias de Instagram y Facebook gracias a un histórico acuerdo de 18.000 millones de dólares que Meta Platforms alcanzó el miércoles con 48 estados de Estados Unidos.

Además del dinero, que se pagará a lo largo de una década, Meta aceptó reforzar sus estimaciones de edad para mantener a los menores de 13 años fuera de sus plataformas y a los adolescentes en cuentas apropiadas para su edad, imponer un límite estricto de dos horas al día para los usuarios menores de 18 años, bloquear el acceso a las aplicaciones desde la medianoche hasta las 6 de la mañana y ocultar los conteos de “me gusta”, entre otros cambios.

Meta indicó que las nuevas salvaguardas solo se aplicarán en Estados Unidos, y que la mayoría estarán vigentes durante 10 años.

Aunque reconocieron que los cambios van más lejos de lo que Meta ha ido nunca en materia de seguridad infantil, críticos y defensores de los niños advirtieron que no resolverán sus innumerables problemas de la noche a la mañana.

Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta, señaló que el acuerdo es un “hito significativo”, pero que los padres no deberían ver Instagram como algo que de repente sea seguro para los niños.

“El acuerdo tiene un gran problema: permite que Meta defina el daño”, afirmó Béjar en una entrevista el miércoles. “Una cosa es decir: ‘Sí, solo tienes dos horas de alcohol o dos horas de cigarrillos al día’, pero, aun así, es igual de malo para ti por lo que se está entregando”.

Béjar, el primer testigo en declarar durante el juicio federal, que se abrevió debido al acuerdo, quisiera que Meta aborde el efecto de las recomendaciones de contenido a los adolescentes, que, en su opinión, pueden resultar adictivas. Aunque los adolescentes podrían dejar el teléfono cuando alcancen el límite de dos horas, pueden sentirse angustiados por ello porque la forma en que está diseñada la plataforma los deja con ganas de más.

Meta dijo que las personas mayores de 18 años también pueden adoptar versiones de los nuevos controles de manera individual, como recordatorios diarios de límite de tiempo, pero no habrá una opción para que se inscriban en la configuración general de lo que experimentan los adolescentes en la plataforma.

Controles de edad más estrictos

Para proteger a los niños, Meta tiene que saber quiénes son. Aunque la empresa ya venía usando inteligencia artificial para determinar si los menores mienten sobre su edad —ya sea para registrarse si tienen menos de 13 años, lo cual no está permitido, o para usar cuentas de adultos cuando tienen entre 13 y 17—, no siempre funcionaba.

Según el acuerdo propuesto, Meta aceptó reforzar su tecnología para verificar la edad de los menores, utilizando herramientas propias y de terceros, con auditorías externas periódicas sobre qué tan bien está funcionando. El acuerdo también incluye objetivos específicos sobre las tasas de falsos positivos —es decir, menores que son identificados como mayores de 18 años—. Y si se identifica a un usuario como menor de 13 años y se le expulsa de las plataformas, Meta también verificará las edades de sus amigos.

“La sección de verificación de edad es razonablemente buena porque tiene medición, tiene pruebas independientes, tiene objetivos”, señaló Béjar. “Porque creo que a Meta se le debe medir por la eficacia, no por el esfuerzo”.

Meta exige que los usuarios tengan al menos 13 años para crear una cuenta, de conformidad con la ley federal de privacidad infantil.

En su testimonio, presentado la semana pasada, Béjar dijo que Meta adoptó un enfoque de “no preguntar, no decir” respecto a los menores de 13 años en sus plataformas.

“Meta tiene una de las infraestructuras más sofisticadas del mundo para detectar cuentas falsas”, sostuvo. Pero pese a eso, añadió, no había “objetivos, ni métricas” para detectar y verificar la edad de menores sospechosos de tener menos de 13 años.

Algunas funciones de seguridad estarán activadas por defecto

Los críticos han reprochado a Meta que muchas de sus funciones de seguridad deban activarse manualmente, o que los usuarios tengan que optar por ellas.

De la serie de salvaguardas enumeradas en el acuerdo, muchas estarán activadas por defecto. Esto incluye el límite de dos horas, que solo puede desactivarse con el permiso de un padre o madre, así como el modo nocturno, que bloquea el uso entre la medianoche y las 6 de la mañana

Aun así, según el acuerdo, otras funciones —como desactivar la reproducción automática de video o mostrar publicaciones en orden cronológico en lugar de que los algoritmos decidan qué mostrar a los menores que se desplazan por sus feeds— serán opcionales.

Josh Golin, director ejecutivo de Fairplay, una organización sin fines de lucro de seguridad en línea, dijo que el acuerdo parecía estar demasiado centrado en ofrecer herramientas a los padres en lugar de restringir por completo las funciones dañinas.

“Nos decepciona que el acuerdo no desactive por defecto los algoritmos de recomendación que conectan a los niños con depredadores y llevan a los jóvenes por peligrosas madrigueras de conejo”, afirmó.

Las preguntas sobre la configuración por defecto surgieron en el juicio a principios de esta semana, cuando un abogado de los estados que demandan a Meta presionó a Adam Mosseri, jefe de Instagram, sobre la baja tasa de adopción entre los adolescentes de la función “tómate un descanso”, que invita a los usuarios a alejarse si han estado conectados al sitio durante un tiempo.

Muy pocos adolescentes usaron la función cuando Instagram la introdujo por primera vez, pero desde el lanzamiento de cuentas separadas para adolescentes en 2024, la empresa la convirtió en la configuración predeterminada para los usuarios adolescentes. Aun así, si un adolescente no quería tomarse un descanso, podía simplemente deslizar para quitar la notificación.

Tomará tiempo ver los resultados

Algunos investigadores han encontrado que muchas protecciones anteriores que Meta ha implementado son ineficaces o no funcionan como se anuncia.

“Es un poco prematuro, por desgracia, decir si exactamente todos los cambios que queremos ver van a ocurrir”, afirmó Yaël Eisenstat, directora de políticas e impacto del Cybersafety Research Center, que recientemente auditó decenas de las herramientas de seguridad que ofrecen Meta y otras empresas de redes sociales y dijo que la mayoría no cumplía los objetivos.

Aun así, dijo que el acuerdo del miércoles es monumental al mostrar que son posibles enfoques alternativos.

Durante años, Meta “decidió ir en contra del consejo de algunos de sus propios empleados internos y seguir ignorando el hecho de que estas características de diseño eran inseguras en busca de ganancias”, dijo Eisenstat, quien también trabajó anteriormente en Meta, entonces Facebook, antes de dejar la empresa en 2019. Las medidas descritas el miércoles, como mínimo, muestran que existen opciones técnicamente viables que pueden hacer la plataforma más segura, afirmó, algo que denunciantes y otros ya “han estado diciendo muy fuerte”.

Como otros, Eisenstat subrayó que quedaba mucho trabajo por hacer, y que requerirá una combinación de soluciones técnicas, fuerzas del mercado y regulación gubernamental.

“No hay una única bala de plata para arreglar todo esto”, expresó. “Me alegra que al menos ahora estemos poniéndonos un poco al día”.

El acuerdo, que también incluye el Distrito de Columbia y territorios de Estados Unidos, todavía debe ser aprobado por un juez.