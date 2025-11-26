Suspende NFL a Tre’von Moehrig un partido por golpe ilegal a rival

El defensivo de Panthers podrá apelar la sanción y reincorporarse al roster activo la próxima semana

El corredor de los 49ers de San Francisco Christian McCaffrey tacleado por el safety de los Panthers de Carolina Tre'Von Moehrig en el encuentro del lunes 24 de noviembre del 2025. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

NUEVA YORK.- El safety de los Panthers de Carolina, Tre’von Moehrig, fue suspendido un partido sin sueldo por golpear en la ingle al receptor abierto de los 49ers de San Francisco, Jauan Jennings, durante el partido del lunes.

Moehrig puede apelar la suspensión bajo el Acuerdo Colectivo de la NFL. Una audiencia sería llevada a cabo por Derrick Brooks, Ramon Foster o Jordy Nelson, los oficiales de audiencia designados y compensados conjuntamente por la NFL y la NFLPA para decidir las apelaciones de la disciplina de los jugadores en el campo.

Moehrig será elegible para regresar al roster activo de los Panthers el próximo lunes.