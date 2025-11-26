El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Águilas encadenan tercer triunfo y toman el liderato en Venezuela

Resultados en Venezuela y Dominicana dejaron remontadas destacadas y actuaciones ofensivas decisivas en ambas ligas

AP

VENEZUELA.- Las Águilas del Zulia consiguieron el martes un triunfo dramático de 3-2 sobre los Tiburones de La Guaira para firmar su tercera victoria consecutiva y asumir el liderato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Abajo por una carrera en el noveno capítulo, Gabriel Martínez empató el encuentro con un doble remolcador, y Jaison Chourio siguió con un elevado de sacrificio que permitió anotar a José Herrera y desató la celebración local.

En Valencia, Luis Suisbel conectó de 4-2 con un cuadrangular y cuatro producidas, mientras que Ángel Reyes añadió un jonrón de tres carreras en la paliza de los Navegantes del Magallanes por 12-7 sobre los Cardenales de Lara.

Los Caribes de Anzoátegui doblegaron en tanto 9-3 a los Bravos de Margarita en Puerto La Cruz. Omar Alfonzo bateó de 2-2 con dos jonrones solitarios y tres anotadas, y Leonel Balera remolcó tres con un triple.

En Maracay, José Rondón conectó un cuadrangular y empujó dos carreras, mientras que Yonathan Daza se fue de 3-2 con dos anotadas y una producida en la victoria de los Leones del Caracas por 6-4 sobre los Tigres de Aragua.

Tigres zancadillean a Águilas en Dominicana

Los Tigres del Licey anotaron tres carreras en el octavo episodio y dos más en el noveno para concretar una remontada y derrotar 8-7 a las encendidas Águilas Cibaeñas, líderes de la Liga Dominicana de Béisbol.

El Licey revirtió una desventaja de cinco anotaciones gracias a un cuadrangular solitario de Hayden Senger en el sexto episodio, un sencillo remolcador de dos carreras de Cal Stevenson —que coronó un ataque de tres en el octavo— y un doble de dos producidas del propio Senger, que definió el encuentro en el noveno.

En Santo Domingo, Yairo Muñoz y Bryan De La Cruz conectaron sendos dobles remolcadores para encabezar la ofensiva de los Toros del Este, que doblegaron por 4-1 a los Leones del Escogido.

Por su parte, las Estrellas Orientales se impusieron 4-2 a los Gigantes del Cibao en San Pedro de Macorís. El veterano Vidal Bruján bateó de 3-2 con dos carreras remolcadas.

Criollos aplastan a Senadores en Puerto Rico

Los Criollos de Caguas explotaron con un ataque de seis anotaciones en la parte alta del noveno episodio para terminar aplastando 9-1 a los Senadores de San Juan, quienes con la derrota cayeron al último lugar de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Jonathan Morales bateó de 5-2 con un doble y cuatro remolcadas, mientras que Bryan Torres se fue de 5-2 con dos empujadas.

En Mayagüez, Isan Díaz conectó de 4-3 con un jonrón y dos carreras producidas, y Anthony García bateó de 3-3 con un doble, dos anotadas y una empujada, y los Indios de Mayagüez derrotaron 7-2 a los Cangrejeros de Santurce.

Los Gigantes de Carolina se impusieron como locales, 1-0 a los Leones de Ponce. Dalton Guthrie conectó un sencillo remolcador en la tercera entrada y un comité de seis lanzadores se combinó para recetar la blanqueada.

Suspende NFL a Tre’von Moehrig un partido por golpe ilegal a rival
Impulsan santuarios de EU adopciones de pavos como alternativa compasiva festiva

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.