Águilas encadenan tercer triunfo y toman el liderato en Venezuela

VENEZUELA.- Las Águilas del Zulia consiguieron el martes un triunfo dramático de 3-2 sobre los Tiburones de La Guaira para firmar su tercera victoria consecutiva y asumir el liderato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Abajo por una carrera en el noveno capítulo, Gabriel Martínez empató el encuentro con un doble remolcador, y Jaison Chourio siguió con un elevado de sacrificio que permitió anotar a José Herrera y desató la celebración local.

En Valencia, Luis Suisbel conectó de 4-2 con un cuadrangular y cuatro producidas, mientras que Ángel Reyes añadió un jonrón de tres carreras en la paliza de los Navegantes del Magallanes por 12-7 sobre los Cardenales de Lara.

Los Caribes de Anzoátegui doblegaron en tanto 9-3 a los Bravos de Margarita en Puerto La Cruz. Omar Alfonzo bateó de 2-2 con dos jonrones solitarios y tres anotadas, y Leonel Balera remolcó tres con un triple.

En Maracay, José Rondón conectó un cuadrangular y empujó dos carreras, mientras que Yonathan Daza se fue de 3-2 con dos anotadas y una producida en la victoria de los Leones del Caracas por 6-4 sobre los Tigres de Aragua.

Tigres zancadillean a Águilas en Dominicana

Los Tigres del Licey anotaron tres carreras en el octavo episodio y dos más en el noveno para concretar una remontada y derrotar 8-7 a las encendidas Águilas Cibaeñas, líderes de la Liga Dominicana de Béisbol.

El Licey revirtió una desventaja de cinco anotaciones gracias a un cuadrangular solitario de Hayden Senger en el sexto episodio, un sencillo remolcador de dos carreras de Cal Stevenson —que coronó un ataque de tres en el octavo— y un doble de dos producidas del propio Senger, que definió el encuentro en el noveno.

En Santo Domingo, Yairo Muñoz y Bryan De La Cruz conectaron sendos dobles remolcadores para encabezar la ofensiva de los Toros del Este, que doblegaron por 4-1 a los Leones del Escogido.

Por su parte, las Estrellas Orientales se impusieron 4-2 a los Gigantes del Cibao en San Pedro de Macorís. El veterano Vidal Bruján bateó de 3-2 con dos carreras remolcadas.

Criollos aplastan a Senadores en Puerto Rico

Los Criollos de Caguas explotaron con un ataque de seis anotaciones en la parte alta del noveno episodio para terminar aplastando 9-1 a los Senadores de San Juan, quienes con la derrota cayeron al último lugar de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Jonathan Morales bateó de 5-2 con un doble y cuatro remolcadas, mientras que Bryan Torres se fue de 5-2 con dos empujadas.

En Mayagüez, Isan Díaz conectó de 4-3 con un jonrón y dos carreras producidas, y Anthony García bateó de 3-3 con un doble, dos anotadas y una empujada, y los Indios de Mayagüez derrotaron 7-2 a los Cangrejeros de Santurce.

Los Gigantes de Carolina se impusieron como locales, 1-0 a los Leones de Ponce. Dalton Guthrie conectó un sencillo remolcador en la tercera entrada y un comité de seis lanzadores se combinó para recetar la blanqueada.