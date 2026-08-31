Toluca golea 4-0 a Ciudad Juárez

TOLUCA, México (AP) — Toluca demostró su contundencia ofensiva al imponerse el domingo 4-0 a los Bravos de Ciudad Juárez ante su afición, un resultado que deja al conjunto fronterizo como el único equipo sin puntos luego de la sexta jornada del torneo Apertura de la Liga MX.

Helinho abrió la cuenta a los 10 minutos con un vistoso remate de tacón en el centro del área. Los escarlatas ampliaron su ventaja al 34 gracias a un autogol del zaguero Jesús Murillo, quien desvió al fondo de su propio marco un centro diagonal enviado por el propio Helinho.

Oswaldo Virgen se estrenó como goleador en el campeonato mexicano al minuto 73, tras sacar un disparo cruzado desde los linderos del área que se anidó en las redes luego de impactar en la base del poste.

Federico Viñas selló la goleada al 79 con una elegante jugada individual dentro del área, recortando a un defensor para definir con un fino toque bombeado sobre el guardameta Sebastián Jurado.

El triunfo no fue mayor debido a que, a los 16 minutos, el árbitro Abraham de Jesús Contreras anuló una anotación de Virgen luego de revisar el VAR y sancionar una falta previa de Alexis Vega en el inicio de la jugada.

Con esta victoria, los Diablos Rojos se consolidan en la segunda posición de la tabla con 13 puntos, colocándose únicamente por detrás del líder invicto, América, que suma 16 unidades.

En contraste, la crisis de los Bravos se agrava al sufrir su sexto descalabro. El conjunto de Ciudad Juárez, junto con Santos y San Luis, se mantiene entre los clubes que aún no conocen la victoria en el certamen.

Para los Bravos, que han encajado 19 goles y apenas registrado tres a favor, este descalabro representa su tercera derrota por una diferencia de al menos cuatro tantos, tras las caídas sufridas en casa ante Pumas (5-1) y Monterrey (6-1). La severa racha negativa derivó en el despido del director técnico Pedro Caixinha tras la tercera jornada, dejando el banquillo de manera interina a cargo de Salvador Valero.

El conjunto mexiquense resolvió el encuentro sin complicaciones previas a su compromiso del próximo miércoles 2 de septiembre contra León en el Shell Energy Stadium de Houston, correspondiente a las semifinales de la Leagues Cup.

De cara a la segunda mitad, el estratega argentino Antonio Mohamed realizó modificaciones en su alineación priorizando el duelo internacional de media semana, donde buscará acceder a su segunda final del año tras haber disputado el Campeón de Campeones ante Cruz Azul.