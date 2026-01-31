Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

En los documentos publicados el viernes se incluyen las comunicaciones del magnate con exasesores de la Casa Blanca, un copropietario de un equipo de la NFL y multimillonarios como Bill Gates y Elon Musk

NUEVA YORK (AP) — Los archivos gubernamentales recién revelados sobre Jeffrey Epstein ofrecen más detalles sobre sus interacciones con personas ricas y famosas tras haber cumplido una condena por delitos sexuales en Florida, y sobre cuánto sabían los investigadores acerca de su abuso de menores cuando decidieron no acusarlo de cargos federales hace casi dos décadas.

En los documentos publicados el viernes se incluyen las comunicaciones del magnate con exasesores de la Casa Blanca, un copropietario de un equipo de la NFL y multimillonarios como Bill Gates y Elon Musk.

El Departamento de Justicia del presidente Donald Trump dijo que publicaría más de tres millones de páginas de documentos junto con más de 2.000 videos y 180.000 imágenes en virtud de una ley destinada a revelar la mayor parte del material que la agencia recopiló durante dos décadas de investigación sobre el acaudalado financiero.

Los archivos, publicados en el sitio web del departamento, incluyen documentos relacionados con la amistad de Epstein con el británico Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrew, y la correspondencia por correo electrónico del magnate con el exasesor de Trump, Steve Bannon, el copropietario de los New York Giants Steve Tisch y otros contactos prominentes con personas pertenecientes a círculos políticos, empresariales y filantrópicos.

Otros documentos presentan un vistazo a varias investigaciones, como las que llevaron a Epstein a enfrentar cargos de tráfico sexual en 2019 y a su confidente Ghislaine Maxwell en 2021, y de una investigación anterior donde se encontró evidencia de que Epstein se relacionaba con menores, pero nunca se presentaron cargos federales.

Borrador de acusación detalla los abusos de Epstein

El FBI comenzó a investigar al multimillonario en julio de 2006 y los agentes esperaban que fuera acusado en mayo de 2007, según los nuevos registros publicados. Un fiscal redactó una propuesta o borrador de acusación después de que varias menores declararon ante la policía y el FBI que les habían pagado para dar masajes sexualizados a Epstein.

En el borrador, incluido en el más reciente lote de documentos, se indica que los fiscales se preparaban para acusar no solo a Epstein sino también a tres personas que trabajaban para él como asistentes personales.

Según las notas de entrevistas publicadas el viernes, un empleado de la propiedad de Epstein en Florida le dijo al FBI en 2007 que el financiero le pidió una vez que comprara flores y las entregara a una estudiante de la Royal Palm Beach High School para conmemorar su actuación en una obra escolar.

El empleado, cuyo nombre fue tachado, dijo que algunas de sus tareas incluían abanicar billetes de 100 dólares en una mesa cerca de la cama de Epstein, colocar un arma entre los colchones en su dormitorio y limpiar después de los frecuentes masajes de Epstein con jóvenes, lo que incluía deshacerse de condones usados.

Finalmente, Alexander Acosta, el fiscal federal en Miami en ese momento, aprobó un acuerdo que le permitió a Epstein evitar el enjuiciamiento federal. El magnate se declaró culpable de un cargo estatal de solicitar prostitución a una persona menor de 18 años y recibió una sentencia de cárcel de 18 meses. Acosta fue el primer secretario de trabajo de Trump en su mandato anterior.

Aparecen nombres famosos en los correos electrónicos de Epstein

Los registros tienen miles de referencias a Trump, incluidos correos electrónicos en los que Epstein y otras personas compartían artículos noticiosos sobre él, comentaban sobre sus políticas o la política en general, o chismorreaban sobre él y su familia.

También se incluyó una hoja de cálculo creada en agosto donde se resumen pistas no corroboradas de personas que afirmaban tener algún conocimiento de irregularidades por parte de Trump.

El nombre de Mountbatten-Windsor aparece al menos varios cientos de veces en los registros recién publicados, en recortes de noticias, correos electrónicos privados de Epstein y listas de invitados para cenas organizadas por éste. Algunos registros documentan el intento de los fiscales de lograr que accediera a ser entrevistado.

En los registros también se muestra que Musk, el multimillonario de Tesla, SpaceX y X, se puso en contacto con Epstein al menos dos veces para planificar visitas a una isla caribeña donde supuestamente ocurrieron gran parte de los abusos sexuales de Epstein.

Hasta el momento, se ignora si las visitas se llevaron a cabo. Los portavoces de las empresas de Musk no respondieron a correos electrónicos en busca de comentarios. Musk ha dicho que rechazó repetidamente las propuestas de Epstein.

Epstein también parece haber intentado conectar a Tisch con mujeres, según correos electrónicos. En un diálogo, Tisch le dijo a Epstein que había almorzado con la amiga de una asistente del magnate, una “chica muy dulce”, y le preguntó si sabía algo sobre ella.

Tisch dijo en un comunicado que tuvo una “breve asociación” con Epstein, “nunca fue a su isla” y “lamenta profundamente” haberlo conocido.

Los documentos muestran que Bannon, un activista conservador que fue estratega en el primer mandato de Trump, bromeó sobre política con Epstein, habló de reuniones con él en almuerzos y, en marzo de 2019, le pidió a Epstein si podía proporcionar su avión para recoger a Bannon en Roma.

En diciembre de 2012, Epstein invitó a Howard Lutnick, el multimillonario de Wall Street y actual secretario de comercio de Trump, a su isla para almorzar, según muestran los registros. La esposa de Lutnick aceptó la invitación y dijo que llegarían en un yate con sus hijos. En otra ocasión en 2011, los hombres tomaron bebidas, según un horario compartido con Epstein.

Lutnick ha dicho que cortó lazos con Epstein hace mucho tiempo. Un portavoz del Departamento de Comercio dijo que el secretario tuvo “interacciones limitadas con el señor Epstein en presencia de su esposa y nunca ha sido acusado de irregularidades.”

Otro contacto de Epstein fue la exconsejera general de la Casa Blanca de Obama, Kathy Ruemmler. En una interacción, Epstein le envió un correo electrónico para aconsejar que los demócratas deberían dejar de satanizar a Trump como una figura al estilo de la mafia, aun cuando él describía al actual mandatario como un “maniaco.”

Un portavoz de Goldman Sachs, donde Ruemmler es consejera general y directora legal, dijo que tenía una “asociación profesional” con Epstein y “lamenta haberlo conocido.”

Registros amplían la publicación anterior del gobierno

En la publicación hecha el mes pasado de decenas de miles de páginas se incluyeron registros de vuelo previamente publicados que mostraban que Trump voló en el jet de Epstein en la década de 1990 y fotografías del expresidente Bill Clinton. Ninguna de las víctimas de Epstein que ha salido a la luz ha acusado a Trump o a Clinton de irregularidades. Ambos dijeron que no tenían conocimiento de que Epstein estuviera abusando de menores.

Epstein se suicidó en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado.

En 2021, un jurado federal de Nueva York condenó a Maxwell, una socialité británica, por tráfico sexual por ayudar a reclutar a algunas de sus víctimas menores de edad. Actualmente, cumple una sentencia de prisión de 20 años.

Los fiscales federales nunca acusaron a nadie más en relación con el abuso de Epstein. Una de las víctimas, Virginia Roberts Giuffre, demandó a Mountbatten-Windsor, diciendo que tuvo encuentros sexuales con él a partir de los 17 años. El ahora expríncipe negó haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, pero resolvió su demanda por una suma no revelada.

Giuffre se suicidó el año pasado a los 41 años.