Arsenal aplasta 4-0 a Leeds para abrir una ventaja de siete puntos en la Liga Premier

El Manchester City y el Aston Villa pueden reducir la ventaja del Arsenal a cuatro puntos el domingo

Viktor Gyokeres, derecha, del Arsenal, celebra el tercer gol de su equipo con Jurrien Timber (12) durante el partido de fútbol de la Liga Premier entre Leeds United y Arsenal, el sábado 31 de enero de 2026, en Leeds, Inglaterra. (Mike Egerton/PA via AP)

El Arsenal se distanció siete puntos en la cima de la Liga Premier tras vencer 4-0 al Leeds el sábado.

El equipo de Mikel Arteta puso fin a una racha de tres partidos sin ganar con estilo en Elland Road y fortaleció su candidatura al título.

Martin Zubimendi, Viktor Gyokeres y Gabriel Jesus anotaron, y el portero del Leeds, Karl Darlow, sumó un gol en propia puerta.

El Wolverhampton, último en la tabla, perdió por 18va vez esta temporada, 2-0 en casa ante el Bournemouth.

El Everton anotó en el séptimo minuto del tiempo añadido para empatar 1-1 en Brighton.

El Chelsea jugaba contra el West Ham y el campeón defensor Liverpool recibía al Newcastle en los partidos de cierre.

Arsenal tiene el número de Leeds

Habiendo vencido al Leeds 5-0 en agosto, el Arsenal disfrutó de otra goleada contra el equipo de Daniel Farke.

Seis puntos y nueve goles podrían ser cruciales para ayudar en la candidatura al título del Arsenal , que había tambaleado en las últimas semanas .

Contra un Leeds en forma que había perdido solo uno de sus últimos 11 en todas las competiciones, el viaje a Elland Road era un posible obstáculo para el líder de la liga. Especialmente cuando el delantero Bukayo Saka se lesionó durante el calentamiento y tuvo que ser retirado poco antes del inicio.

Pero en su ausencia, el Arsenal dominó totalmente, con Zubimendi adelantando al visitante con un cabezazo después de 27 minutos y Darlow metiendo en su propia red un córner de Noni Madueke antes del descanso.

Gyokeres anotó por cuarta vez en seis partidos en la segunda mitad y el suplente Gabriel Jesus giró y disparó bajo al rincón inferior al final.

Más drama tardío del Everton

Por segunda vez esta semana, el Everton luchó para rescatar un punto. Después del empate 1-1 del lunes con el Leeds, el club de Merseyside dejó para el final el empate en Brighton, que se había adelantado con Pascal Gross.

Beto entró como suplente solo en el 89 y produjo el gol crucial en el tiempo añadido.

Son derrotas consecutivas para los Wolves después de un mini resurgimiento en las últimas semanas.

Los goles de Junior Kroupi y Alex Scott aseguraron la victoria para el Bournemouth en el Molineux Stadium.

Los Wolves han parecido destinados al descenso durante mucho tiempo , pero habían mostrado signos de recuperación bajo el nuevo entrenador Rob Edwards después de cinco partidos sin derrota . Sin embargo, las derrotas sucesivas ante el Man City y el Bournemouth dejan al equipo a 17 puntos de la salvación, habiendo jugado un partido más que sus rivales.