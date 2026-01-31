Convocan al “Gran Torneo Relámpago Femenil de la Amistad”

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme compromiso de fortalecer los lazos comunitarios y promover la equidad en el deporte, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, en alianza con Quintana F.C. y la Liga de Futbol Fonseca, presentó el “Gran Torneo Relámpago Femenil de la Amistad”.

​El evento se llevará a cabo el próximo sábado 7 de febrero en la Cancha Villas de San Miguel, bajo la modalidad de Fut 9. La iniciativa destaca no solo por su nivel competitivo, sino por ser un evento de acceso total, ya que las inscripciones y los arbitrajes serán completamente gratuitos.

​Compromiso Social de la Abogacía

​Al respecto, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados, destacó la importancia de que los organismos civiles se involucren en actividades que generen un impacto positivo en la sociedad:

​”Para la Barra de Abogados es fundamental apoyar espacios donde la mujer sea la protagonista. Este torneo ‘De la Amistad’ no es solo una competencia deportiva, sino una oportunidad para reafirmar valores como el respeto, el trabajo en equipo y la sana convivencia. Queremos que todas las futbolistas se sientan respaldadas y motivadas a seguir practicando este deporte”, señaló el Lic. Miranda Niño.

​Premios y Reconocimientos

​La organización ha dispuesto una serie de incentivos para destacar la excelencia deportiva durante la jornada:

​Primer Lugar: Trofeo y un juego de uniformes para el equipo campeón.

​Segundo Lugar: Trofeo para las subcampeonas.

​Talento Individual: Trofeos especiales para la Campeona Goleadora y la Mejor Portera.

​Inscripciones Abiertas

​Los equipos interesados en participar en este torneo relámpago pueden solicitar su registro o pedir mayores informes comunicándose directamente al teléfono 867 223 6975 con Rodo Fonseca.

​Con acciones como esta, la Barra de Abogados y sus aliados deportivos buscan consolidar el futbol femenil como un pilar de integración en nuestra ciudad.