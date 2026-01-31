Consolidan gobiernos de los Dos Laredos agenda binacional de cooperación

Durante este acto institucional, la alcaldesa subrayó que la coordinación entre ambos gobiernos ha permitido avanzar en proyectos estratégicos conjuntos que impactan de manera directa en la calidad de vida de la población y en el fortalecimiento de la frontera más dinámica de México y Estados Unidos.

Canturosas Villarreal reconoció el liderazgo del mayor Víctor Treviño y los avances logrados a través de una coordinación binacional efectiva, destacando que la unión entre ambas ciudades es fundamental para el crecimiento ordenado y competitivo de la región.

“Reconozco el trabajo que ha venido realizando el mayor Víctor Treviño, siempre con una visión de coordinación y entendimiento entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas. La unión de nuestra frontera es clave para seguir construyendo bienestar, desarrollo y oportunidades para nuestras comunidades; cuando los Dos Laredos trabajan juntos, gana toda la región”, expresó la alcaldesa.

Entre las acciones y proyectos binacionales que se impulsan de manera coordinada entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas, destacan la modernización de los cruces internacionales, la mejora de la movilidad fronteriza, la coordinación en materia de comercio exterior, así como el trabajo conjunto en seguridad, protección civil y atención a emergencias, especialmente en situaciones climáticas extremas.

Ambos gobiernos mantienen una estrecha colaboración en el impulso al desarrollo económico regional, la promoción del intercambio cultural y educativo, y la planeación de proyectos de infraestructura estratégica, que consolidan a los Dos Laredos como un corredor logístico y comercial clave para América del Norte.

La presencia de la presidenta municipal en este informe de gobierno es una muestra del compromiso de Nuevo Laredo de continuar impulsando una agenda binacional sólida, con liderazgo, responsabilidad y visión de futuro, que fortalezca la cooperación internacional y consolide a esta frontera como un referente de unidad y desarrollo compartido.