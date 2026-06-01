Surge nuevo lote de archivos en caso Epstein

Un documento incluido en la publicación de los archivos de Epstein, hecha por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fotografiado el martes 10 de febrero de 2026, muestra una foto del magnate en un informe sobre el recluso de la Oficina Federal de Prisiones. (AP Foto/Jon Elswick)

Un documento incluido en la publicación de los archivos de Epstein, hecha por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fotografiado el martes 10 de febrero de 2026, muestra una foto del magnate en un informe sobre el recluso de la Oficina Federal de Prisiones. (AP Foto/Jon Elswick)

LONDRES (AP) — Peter Mandelson aseguró al gobierno británico que “nunca se arrepentiría” de nombrarlo embajador del Reino Unido en Estados Unidos, según documentos publicados el lunes, una promesa que se demostró de forma dramática equivocada en cuestión de meses.

Más de 1.500 documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson, amigo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, como enviado a Washington al inicio del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, fueron divulgadas por el gobierno británico para cumplir con una exigencia de los legisladores.

Los papeles arrojaron nueva luz sobre la polémica decisión y suman más bochorno al atribulado primer ministro Keir Starmer. Mandelson fue destituido después de nueve meses, y las repercusiones del desafortunado nombramiento han dejado a Starmer peleando por su puesto.

Entre los documentos figura una nota de Mandelson al entonces secretario de Relaciones Exteriores, David Lammy, antes de su nombramiento, en la que prometía que el gobierno “nunca se arrepentiría” de darle el cargo.

“Me temo que navegar los intereses de Gran Bretaña a través de la administración Trump requerirá habilidades y suerte sobrehumanas y un enorme esfuerzo de equipo”, dijo Mandelson en la nota de noviembre de 2024. Su nombramiento se anunció al mes siguiente.

La amistad de Mandelson con Epstein, un “riesgo”

Un primer lote de archivos publicado en marzo reveló que se había advertido a ministros que la amistad de Mandelson con Epstein exponía al gobierno a un “riesgo de reputación”.

Más tarde se dio a conocer que Mandelson había sido aprobado para el cargo de embajador pese a no haber superado los controles de seguridad, una revelación que desató un agrio cruce de reproches entre Starmer y altos funcionarios que supervisaron la evaluación de seguridad.

Los archivos divulgados el lunes arrojan algo de luz sobre las discusiones dentro del gobierno acerca del nombramiento, pero detalles clave siguen siendo un misterio. Algunos documentos fueron censurados por motivos de seguridad nacional, y otros han sido retenidos a petición de la policía que investiga a Mandelson por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Sigue sin estar claro por qué Mandelson no superó los controles de seguridad. El resumen de su proceso de evaluación no figura entre los documentos divulgados, ya que forma parte de la investigación policial. Funcionarios han dicho que no se debe a sus vínculos con Epstein. Un informe de antecedentes elaborado por funcionarios antes de que Mandelson fuera nombrado, divulgado por el gobierno en marzo, señaló como preocupación vínculos comerciales con Rusia y China, y mencionó sus renuncias a dos gobiernos laboristas anteriores debido a escándalos sobre dinero y ética.

Tampoco figura ningún registro de qué medidas, si las hubo, se tomaron para mitigar el riesgo de darle el cargo a Mandelson.

Mandelson se negó a entregar información de su teléfono personal a las autoridades, y el gobierno “no tiene más recursos para registrar los dispositivos personales de Peter Mandelson”, señalan los documentos divulgados el lunes.

El exfuncionario, de 72 años, fue arrestado brevemente en febrero por detectives que investigan acusaciones de que transmitió información gubernamental sensible a Epstein cuando era ministro del gobierno hace década y media.

Quedó en libertad sin condiciones de fianza mientras continúa la investigación policial.

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre de 2025 después de que una divulgación anterior de documentos mostró que había mantenido contacto con Epstein tras la condena del financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a menores.

Los críticos sostienen que la decisión de Starmer de nombrar a Mandelson es prueba de un mal juicio por parte de un primer ministro que ha cometido tropiezos repetidos desde que condujo al Partido Laborista, de centroizquierda, a una victoria electoral aplastante en julio de 2024.

Los detalles sobre los vínculos de Mandelson con Epstein, revelados en un enorme lote de archivos publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero, plantearon nuevas dudas sobre el criterio de Starmer, lo que llevó a adversarios y a algunos legisladores laboristas a pedir la renuncia del primer ministro.

Esos llamados se intensificaron después de que el Partido Laborista tuvo importantes derrotas en las elecciones locales en mayo. Un ministro del gabinete, Wes Streeting, renunció con la intención de disputar a Starmer el liderazgo del Partido Laborista. El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, se está postulando para un escaño en el Parlamento en la elección especial del 18 de junio, y también se espera que desafíe a Starmer si gana.

Los documentos exponen algunos comentarios poco halagadores sobre Starmer

Los documentos incluyen correos electrónicos y mensajes de texto entre Mandelson y ministros del gobierno y asesores; algunos tratan asuntos de Estado de gran calado, otros comparten chismes o detalles inusuales.

En un momento, Mandelson y otros funcionarios discutieron encargar una caja roja de despacho como las que usan los ministros del gobierno del Reino Unido, con la inscripción “Presidente de Estados Unidos”, como regalo para Trump durante su visita de Estado al Reino Unido en septiembre de 2025. Pero la caja se retrasó por preocupaciones políticas y problemas en el fabricante. Mandelson expresó su frustración por la demora, diciendo que los funcionarios supieron de la solicitud durante meses.

“Y nadie tuvo el ingenio de decir nada”, escribió Mandelson a Morgan McSweeney, entonces jefe de gabinete de Starmer, el 27 de agosto. “Qué incompetencia”.

A puerta cerrada, Mandelson no siempre le dio a Starmer su apoyo más entusiasta. En mayo de 2025, le dijo por WhatsApp al ministro del gabinete Pat McFadden que “a Keir le falta brío”.

“El mantra es Plan para el Cambio. Pero ¿cuál es el Plan?”, escribió.

En un intercambio por WhatsApp con el ministro de Pensiones Torsten Bell, Mandelson dijo que el panorama general era “desordenado” porque el gobierno no hacía un buen trabajo formulando políticas.

“Bueno, eso es definitivamente cierto: todo el mundo parece pensar que es trabajo de otra persona hacer que la política sea correcta… lo cual es muy extraño”, escribió Bell el 20 de julio de 2025.

“Como dice el dicho, basura entra, basura sale…”, respondió Mandelson.