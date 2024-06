Surfista y actor muere por ataque de tiburón en Hawái

Era actor con créditos en filmes como “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” (“Piratas del Caribe: En mareas misteriosas”).

Un conocido salvavidas que murió en un ataque de tiburón mientras surfeaba en la costa norte de Oahu, Hawái, era un ex surfista profesional y actor con créditos en filmes como “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” (“Piratas del Caribe: En mareas misteriosas”).

Tamayo Perry, de 49 años, murió el domingo cerca de Goat Island, dijo Shayne Enright, del Departamento de Servicios de Emergencia de Honolulu, en un comunicado.

No se ha establecido si Perry es el primer surfista profesional en morir por un ataque de tiburón, ya que la definición de un profesional en el deporte puede ser borrosa, dijo Brendan Buckley, editor de Stab Magazine, un sitio web dedicado al surf.

“Pero en términos de un surfista de alto nivel que la gente de todo el mundo conoce y respeta, es el primero que conozco”, dijo Buckley a The Associated Press el lunes desde su oficina en Portugal.

Perry y su esposa, Emilia Perry, operaban el Oahu Surfing Experience, ofreciendo clases de surf. Según su biografía en el sitio web de la empresa, Perry surfeó profesionalmente durante más de 15 años, destacando al ganar las pruebas Pipeline Master en 1999.

El oleoducto de la costa norte de Oahu es famoso por crear una ola en forma de tubo a la que los surfistas viajan todo el tiempo. Pero también es una de las olas más mortíferas del mundo, y ha matado a algunos de los mejores surfistas, dijo Buckley. El surf se convirtió en la especialidad de Perry, dijo.

Los surfistas se centran en las competiciones o en lo que pueden hacer fuera de esas competiciones.

Perry “nunca fue como alguien que iba a competir por un título mundial”, dijo Buckley. “Era más del tipo que simplemente cazaba olas grandes y locas y lo documentaba”.

“Durante un tiempo, fue uno de los mejores”, agregó Buckley. “Consiguió algunas de las olas más locas de su época. Era increíblemente respetado por todo el mundo y por todos por lo que hacía”.

Perry decía en su sitio web que se tomó muy en serio las lecciones aprendidas de un accidente casi fatal mientras navegaba por el oleoducto hace años.

“Las lecciones que he aprendido de ese evento me han inspirado a mi objetivo de inculcar la etiqueta y la seguridad adecuadas en el surf en aquellos a quienes enseño”, escribió.

Emilia compitió como bodyboarder profesional en el oeste de Australia antes de mudarse a Hawái cuando tenía 18 años. Ella y Tamayo se conocieron cuando ella hacía bodyboard en una ola de del oleoducto.

“Unos años después, tomé una tabla de surf, nos casamos y no hubo vuelta atrás”, escribió ella. “La gran cantidad de conocimiento oceánico que Tamayo me ha inculcado a lo largo de los años no tiene precio”.

Tamayo Perry comenzó su carrera como salvavidas en la costa norte para la Seguridad Oceánica de la Ciudad y el Condado de Honolulu en julio de 2016, dijo Enright.

La otra pasión de Perry era la actuación. Tuvo varios papeles pequeños acreditados en el sitio web www.imdb.com, incluido el papel de un bucanero en “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” (“Piratas del Caribe: En mareas misteriosas”) en el 2011. Ese mismo año, apareció en un episodio de la serie de televisión “Hawaii Five-0”. También estuvo en un par de comerciales estadounidenses.

“Cuando no estoy actuando, sigo siendo todo un personaje, así que siempre hay un montón de diversión”, dijo.

El fotógrafo Brian Bielmann conocía y trabajaba con Perry desde hacía 25 años, fotografiando al surfista tanto en Hawái como en Tahití. Perry y varios amigos fueron a una fiesta hace unos cinco meses, cuando Bielmann dijo que tuvieron una experiencia de unión increíble.

”Éramos unos cinco allí, y todos nos llamamos y dijimos: ‘Estamos muy agradecidos de haber pasado esa noche con él’”, dijo. “Todo el mundo está conmocionado hasta la médula. O sea, es una cosa retorcida que haya sucedido sin importar quién sea, pero descubrir que fue Tamayo, es una locura”.

El departamento de seguridad oceánica de Honolulu y los departamentos de bomberos, policía y servicios médicos de emergencia de la ciudad acudieron a la playa Malaekahana en la costa norte de Oahu justo antes de la 1 p.m. el domingo después de que una persona informara haber visto a un hombre que parecía haber sufrido mordeduras de tiburón, dijo Enright.

Los salvavidas llevaron a Perry a la orilla, donde fue declarado muerto, dijo Enright.

El personal de seguridad oceánica colocó advertencias de tiburones en el área después del ataque, dijo Enright.

El jefe interino de Seguridad Oceánica de Honolulu, Kurt Lager, dijo que Perry era “un salvavidas querido por todos”.

“La personalidad de Tamayo era contagiosa y por mucho que la gente lo amara, él amaba más a todos los demás”, dijo Lager en una conferencia de prensa.

“Tamayo era un hombre del agua legendario y muy respetado”, dijo el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, quien calificó la muerte de Perry como “una pérdida trágica”.

El último incidente fatal con tiburones en Hawái fue el 30 de diciembre, cuando un hombre que surfeaba frente a Maui fue atacado a unos 137 metros (150 yardas) de la costa.