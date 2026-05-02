Suprema Corte de México falla a favor de Diego Luna

Diego Luna posa para promocionar "Andor" el martes 15 de abril de 2025, en Los Ángeles. (Foto Rebecca Cabage/Invision/AP)

Diego Luna posa para promocionar "Andor" el martes 15 de abril de 2025, en Los Ángeles. (Foto Rebecca Cabage/Invision/AP)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Suprema Corte de Justicia de México determinó que una empresa de bebidas alcohólicas debe hacer una reparación de daño y pagar una indemnización por el uso no autorizado de la imagen del actor Diego Luna.

“No podrá ser inferior al 40% del precio de venta al público del producto o servicio relacionado con la infracción, sin permitir deducciones por costos de producción, comercialización o distribución”, señaló la Suprema Corte en su resolución emitida esta semana. El monto aplica a las ventas durante el tiempo en que se difundió la campaña.

El caso surgió a partir de la demanda presentada por Luna, cuya imagen, junto con la de su pareja y su hijo menor, fue utilizada sin consentimiento en una campaña publicitaria de bebidas alcohólicas en 2011. El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual confirmó la infracción y emitió una resolución administrativa, por lo que se inició un juicio civil.

La imagen fue utilizada en una campaña de Johnnie Walker y esto desencadenó varios recursos y dos juicios de amparo, una sentencia de un tribunal de apelación y recursos de revisión ante la Suprema Corte.

El caso reafirmó que el derecho a la propia imagen protege la facultad de cada persona para decidir cómo se utiliza su identidad visual. También abordó la dignidad, la privacidad, el honor y la identidad personal.

“De modo que quien infringe la ley no pueda beneficiarse económicamente de haber explotado la imagen o la obra ajena”, señaló la Suprema Corte en un comunicado.

The Associated Press intentó enviar mensajes el viernes a los representantes de Luna sin obtener respuesta.

En 2021, su colega y amigo Gael García Bernal tuvo un fallo a su favor de la Suprema Corte por uso indebido de su imagen en la misma campaña publicitaria que llevó a Luna a presentar su demanda.