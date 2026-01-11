El Dólar
Supervisa Américo Villarreal avance y equipamiento del nuevo Hospital General de Ciudad Madero

Con una inversión superior a los 452 millones de pesos

Américo recorrió las nuevas instalaciones del Hospital General y verificó el equipamiento que ya está debidamente instalado en las diversas áreas. [Agencias]
Agencias

Ciudad Madero, Tam.- Más de 452 millones de pesos ha invertido el Gobierno de Tamaulipas en la construcción del Hospital General de Ciudad Madero, el cual ya está debidamente equipado en los primeros dos pisos, según lo constató el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Como parte de su estancia en el sur del estado, este sábado el titular del Ejecutivo estatal, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda y el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández, recorrió las nuevas instalaciones del Hospital General y verificó el equipamiento que ya está debidamente instalado en las diversas áreas.

Durante el recorrido, el titular de Obras Públicas informó al gobernador que, a la fecha, se han invertido 452.5 millones de pesos tan solo en la construcción del edificio, el cual registra, un avance de 88.3 por ciento.

Por su parte, el secretario de Salud explicó que todo el equipo es nuevo y está instalado al 100 por ciento, listo para ponerse en funcionamiento a fin de mejorar la atención médica y hospitalaria en beneficio de la población del sur de Tamaulipas.

También participó en este recorrido de supervisión Marggid Rodríguez Avendaño, coordinador estatal del IMSS-Bienestar.

