Bulls vencen a Mavericks por 125-107 tras expulsión de Kidd en el 1er cuarto

Coby White, de los Bulls de Chicago, salta para disparar frente a Max Christie, de los Mavericks de Dallas, en el partido del sábado 10 de enero de 2026 (AP Foto/Paul Beaty)

CHICAGO.- Coby White anotó 22 puntos, Ayo Dosunmu sumó 20 y los Bulls de Chicago vencieron el sábado 125-107 a los Mavericks de Dallas para cortar una seguidilla de tres derrotas.

Siete jugadores de los Bulls aportaron cifras de dos dígitos. Chicago superó 38-8 a los Mavericks de Dallas en puntos mediante contraataques y nunca estuvo en desventaja.

Nikola Vucevic y Matas Buzelis añadieron 15 puntos cada uno mientras Chicago tuvo un 51,5% de acierto en tiros de campo.

Los Mavericks comenzaron el duelo sin el lesionado Anthony Davis y perdieron al entrenador Jason Kidd a mitad del primer cuarto, cuando fue expulsado por discutir con el árbitro Scott Foster.

Ryan Nembhard totalizó 16 puntos y seis asistencias para los Mavs. El astro novato Cooper Flagg terminó con apenas 11 puntos y un rebote, al atinar cuatro de 13 disparos.

Dallas perdió su segundo partido consecutivo después de haber ganado dos seguidos. Davis sufrió daño en los ligamentos de su mano izquierda el jueves, en la derrota de los Mavericks ante Utah.

Kidd parecía estar molesto porque no se le permitió desafiar una decisión de interferencia de canasta contra Max Christie. Foster le marcó dos faltas técnicas y lo echó.