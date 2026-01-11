Remontan Rams con pase decisivo de Stafford y avanzan en playoffs de NFL

CHARLOTTE, Carolina del Norte.- Puka Nacua se aprestó para participar en la jugada con 2:38 minutos restantes, cuando los Rams perdían por cuatro puntos. La multitud local rugía y la temporada de Los Ángeles estaba en riesgo.
Nunca pensó dos veces en perder.
“Nunca hubo duda — el número 9 está con nosotros”, dijo Nacua con una amplia sonrisa en referencia a Matthew Stafford, el mariscal de campo All-Pro de 37 años.
Stafford lideró con calma a los Rams en un avance de 71 yardas, al completar 6 de 7 pases — la excepción fue un envío que dejó caer Davante Adams— antes de culminar con un pase de touchdown perfectamente colocado de 19 yardas a Colby Parkinson con 38 segundos.
Así, los Rams consiguieron el sábado una dramática victoria con remontada por 34-31 en la ronda de comodines sobre los Panthers de Carolina, al ponerse en marcha los playoffs de la NFL.
Stafford completó 24 de 42 envíos para 304 yardas con tres pases de touchdown y una intercepción, mientras que Puka Nacua logró diez recepciones para 111 yardas y dos anotaciones en total. Los Rams (13-5), que eran favoritos por diez 1/2 puntos, avanzaron con angustia a los playoffs divisionales.
“Lo ves ahí afuera, simplemente tiene la mejor compostura de cualquiera que haya visto”, dijo Parkinson acerca de Stafford. “Él sabe que vamos a lograrlo y confiamos completamente en él. … Sabía que iba a tener que lanzar un pase de regreso al hombro — y fue un pase perfecto. No podría haber sido colocado mejor.”
Stafford atribuyó su calma a sus 17 años de experiencia en la NFL.
“He estado en esa posición muchas veces en mi vida — y me encanta esa posición”, dijo Stafford. “Prefiero ser yo quien tenga que salir con nuestra ofensiva y hacerlo que mirar desde la línea lateral. Puedes hacerlo estresante o puedes hacerlo tranquilo y sereno, y creo que lo último es lo que fuimos hoy.”
Bryce Young lanzó para 264 yardas y un touchdown y corrió para otra anotación por Carolina (8-10), que terminó su segunda temporada bajo el entrenador Dave Canales perdiendo cuatro de sus últimos cinco encuentros.
Jalen Coker obtuvo los números máximos de su carrera con nueve recepciones para 134 yardas, además de lograr un touchdown, y Chuba Hubbard corrió para 46 yardas y dos anotaciones por los Panthers, que perdieron en su primera aparición en playoffs desde la temporada 2017 .
“Hay una mezcla de emociones en este momento en el vestuario, desde chicos que están orgullosos de lo que logramos y hasta dónde llegamos, hasta otros que se sienten mal por la oportunidad que estaba justo frente a nosotros”, dijo Canales. “Y eso va a doler.”
Carolina redujo la ventaja a 17-14 al medio tiempo después de una carrera de touchdown de una yarda de Hubbard y una escapada de 16 yardas de Young, la segunda carrera de touchdown más larga de su carrera.
Los Rams tuvieron la oportunidad de aumentar la ventaja, pero Nacua dejó caer un potencial tercer touchdown en un pase por la banda derecha de Stafford justo antes del medio tiempo.
El entrenador de los Rams, Sean McVay, admitió que no fue el mejor esfuerzo de su equipo y hay mucho que limpiar esta semana.
“Vamos a necesitar un mejor juego si esperamos avanzar”, dijo McVay.