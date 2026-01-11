Investigadores de la UAT desarrollan sistema de monitoreo con drones para el sector agrícola

El trabajo es desarrollado por investigadores de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR)

Cd. Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), realiza un proyecto orientado al uso de drones para el monitoreo más efectivo de grandes extensiones de tierra cuyo uso es la actividad agrícola.

El trabajo desarrollado por investigadores de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR), en colaboración con el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), plantea equipar drones con un avanzado sistema de antenas con el propósito de detectar plagas de manera temprana.

El proyecto se centra en el diseño de un sistema de radar aéreo basado en arreglos virtuales de antenas, montados en múltiples drones que operan de manera coordinada.

El estudio, fue publicado en la revista científica internacional Applied Sciences, del Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales (MDPI), y propone que varios drones, cada uno equipado con una antena, funcionen como un solo sistema inteligente, capaz de escanear grandes áreas con mayor precisión que un dron individual.

El proyecto introduce el uso de diversidad en frecuencia, una técnica que permite que cada antena opere en una frecuencia ligeramente distinta, lo que mejora la capacidad del sistema para identificar objetos y reducir interferencias.

Gracias a este enfoque, el sistema puede emplearse para monitorear extensiones amplias de terreno, lo que abre oportunidades en el sector agrícola, como la detección temprana de plagas, el seguimiento del estado de los cultivos, la evaluación del crecimiento vegetal y el análisis de condiciones del suelo, favoreciendo prácticas más eficientes y sostenibles.

El equipo de investigación está integrado por Alberto Reyna Maldonado, Jesús Cruz Garza Moreno, Luz Idalia Balderas García, Jonathan Méndez Manzano, Gonzalo Maldonado Pacheco y Lourdes Yajaira García Rivera, adscritos a la UAM Reynosa Rodhe de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como por Marco Antonio Panduro Mendoza, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).

La publicación completa puede consultarse en el sitio oficial de la revista científica internacional.