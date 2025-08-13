Supera Tecos 6-3 a Monclova con regreso de locura en la octava entrada

Rally de 5 anotaciones, con HR’s de Harold Ramírez y Yadiel Hernández incluidos, le dio a los Dos Laredos su primer triunfo sobre Acereros en el primer playoff

Laredo, Tx.- Cinco anotaciones en el fondo del octavo rollo, gracias a cuadrangulares con hombre a bordo de parte de Harold Ramírez y Yadiel Hernández, así como doblete impulsador de Danry Vásquez, le dieron a Tecos de los Dos Laredos el triunfo 6 carreras por 3 sobre Acereros de Monclova. Este resultado pone la serie aún favorable para los visitantes 2 juegos a 1 y en automático programa el Juego 5 a disputarse en el Uni-Trade Stadium el próximo jueves.

Yadiel Hernández, con tres empujadas, despuntó en la jornada al irse de 3-2 con su vuelacercas y una llegada al plato. Harold Ramírez también detonó la esférica produciendo par de carreras con jornada de 2-1 y dos anotadas.

Por la ‘Furia Azul’, José Peraza impulsó a dos compañeros con doblete, teniendo jornada de 4-1 con una anotada.

El zurdo Andrew Vasquez (1-0) cumplió con eficiencia al conseguir la primera victoria Binacional de postemporada lanzando 2.0 entradas en estricto orden con par de ponches incluidos. La caída fue para Chavez Fernander (0-1) con dos tercios laborados, de tres carreras limpias, cuatro imparables y un abanicado.

Con daño mínimo en el cierre del primer capítulo, Tecos (1-2) se adelantaba con imparable de Yadiel Hernández por el callejón de la derecha, anotando Harold Ramírez la carrera de la quiniela.

Luego de dos tercios en el quinto rollo, Monclova (2-1) le dio la vuelta al score para ponerlo 3 por 1. Luis González conectó sencillo por el jardín de la derecha, enseguida Santiago Chávez recibió base por bolas, y posteriormente José Peraza conectó doblete por el bosque central para adelantar a la visita. Al primer lanzamiento, Balbino Fuenmayor impulsaba con sencillo a Peraza pasar poner dos de distancia.

Transcurrieron seis entradas donde no llegaron las carreras para los de la frontera, incluso en tres de ellas se dejó la casa llena, pero la ofensiva se aprovechó del caribeño Chavez Fernander en la octava tanda para encender a la afición que acudió al nido texano.

Con Christian Cosby en el cerrito, Cade Gotta inició el ataque con sencillo al sector central, impulsado con doble del bateador emergente Danry Vásquez al jardín izquierdo tras un out. Ya ante Chavez Fernander, Harold Ramírez le puso música al baile con panorámico por toda la raya del jardín izquierdo para poner 4-3 el marcador haciendo anotar también al corredor emergente Ítalo Motta. Enseguida Matthew McDermott se colocó en circulación con hit al central y llegó el tablazo de Yadiel Hernández por el izquierdo-central para sellar el 6 por 3 definitivo que hizo estallar el Uni-Trade Stadium.

Con par de ponches y un elevado a su zona, el vencedor Andrew Vasquez bajó el telón en el noveno acto. Este triunfo extiende la serie al menos al Juego 5 a celebrarse en territorio texano el próximo jueves 14 (19:30 horas).

El juego de hoy fue iniciado en la serpentina de Tecos por Junior Guerra (5.0IP, 8H, 3CL, 2BB, 2K), Michael Gomez (2.0IP, 1H, 2K) le siguió en el relevo. Por la visita comenzó en el cerrito el zurdo Austin Warner (5.0IP, 3H, 1CL, 5BB, 4K) y le relevó Anderson Severino (1.1IP, 2H, 2BB, 2K, HLD).

Este miércoles 13 de agosto el juego 4 de primera ronda de postemporada se celebrará en el Parque La Junta a partir de las 20 horas. Nathan Antone (6-2, 4.90) y Christian Young (4-3, 4.98) será el duelo de probables abridores derechos para Tecos y Acereros, respectivamente.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E MVA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 9 0 TECOS 1 0 0 0 0 0 0 5 x 6 11 0

PG: Andrew Vasquez (1-0, 0.00)

PP: Chavez Fernander (0-1, 21.60)

SV: No hubo

HR: Harold Ramírez 1, Yadiel Hernández 1 (T2L)