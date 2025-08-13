Jonrones de Bregman y Narváez impulsan victoria 14-1 de Medias Rojas sobre Astros

La derrota coloca a los Astros empatados con Seattle en el liderato del Oeste de la AL

Roman Anthony de los Medias Rojas de Boston celebra en el dugout tras batear un jonrón en la octava entrada ante los Astros de Houston el martes 12 de agosto del 2025. (AP Foto/David J. Phillip)

HOUSTON.- Alex Bregman conectó un jonrón contra su antiguo equipo por segundo juego consecutivo y el venezolano Carlos Narváez añadió un cuadrangular de tres carreras para que los Medias Rojas de Boston vencieran el martes 14-1 a los Astros de Houston.

Dustin May (7-8) dispersó cinco sencillos a lo largo de seis entradas sin permitir carreras y ponchó a ocho en su segunda apertura desde que llegó en un canje con los Dodgers.

La derrota coloca a los Astros empatados con Seattle en el liderato del Oeste de la AL después de que los Marineros vencieron poco antes 1-0 a los Orioles para su octava victoria consecutiva.

Bregman, quien está jugando en Houston como visitante por primera vez esta semana, conectó otro jonrón de dos carreras el martes después de haberlo hecho en su primer turno al bate en la derrota del lunes. Bregman pasó sus primeras nueve temporadas con los Astros antes de firmar con los Medias Rojas esta temporada baja.

Su jonrón llegó después de que Narváez conectara un cuadrangular de tres carreras en una sexta entrada de cinco anotaciones con dos outs para irse arriba 7-0.

Por los Medias Rojas, los venezolanos Wilyer Abreu de 4-2 con tres empujadas, Carlos Narváez de 4-2 con dos anotadas y tres remolcadas.

Por los Astros, los venezolanos Jeremy Peña de 5-3, Jesús Sánchez de 4-0, Yainer Díaz de 4-2 con una anotada. El puertorriqueño Carlos Correa de 3-0. El venezolano José Altuve de 2-0. El hondureño Mauricio Dubón de 1-1. El mexicano Ramón Urías de 4-1.