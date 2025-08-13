El Dólar
Es hoy la Tercera Feria del Empleo 2025, organizada por el Gobierno Municipal

La jornada se realizará de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el Centro Cívico Municipal

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal anunció que ya está todo listo para la Tercera Feria del Empleo 2025, en la que se ofrecerán más de mil 500 vacantes en diversos sectores como maquiladoras, comercio, transporte y servicios. El evento busca impulsar la vinculación laboral y fortalecer la economía de las familias neolaredenses.

La jornada se realizará este miércoles 13 de agosto, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el Centro Cívico Municipal, con la participación de empresas locales que estarán reclutando personal para perfiles operativos, administrativos y profesionales. También se brindará asesoría a quienes buscan su primer empleo o desean reincorporarse al mercado laboral.

Organizada por la Dirección de Comercio, Empleo y PYMES, esta feria forma parte de un programa permanente que promueve oportunidades de trabajo en toda la ciudad.

