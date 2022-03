Súmate a la revolución tecnológica

CIUDAD DE MÉXICO 30 .-Aunque para algunas personas pueda pasar desapercibida, la Inteligencia Artificial (IA) está presente en la vida diaria. Al realizar una búsqueda en internet o conducir un vehículo, por ejemplo, se apoyan en esta tecnología que no sólo protagoniza relatos de ciencia ficción, sino un creciente número de posgrados.

Cada vez son más estos programas debido a la demanda de talento en México: Especialista en IA yAprendizaje Automático es el principal cargo emergente, apunta un reporte de Experis, firma de ManpowerGroup.

«Si nada más oyeras al público en general, dirías que no hay demanda de estos (especialistas en IA), pero resulta que sí hay», comenta Enrique Cortés, director del Hub de IA del Tec, institución que acaba de inaugurar una especialidad y una maestría en Inteligencia Artificial Aplicada.

«En Guadalajara y en Querétaro hay grandes centros de investigación y desarrollo que se dedican a hacer algoritmos de manejo autónomo, eso es pura IA», ahonda.

La Universidad Panamericana (UP) también abrió un doctorado en Inteligencia Artificial con miras a solventar la escasez de líderes para cargos directivos, tanto en tecnología como en otros rubros, cuenta Hiram Ponce, coordinador del programa.

«Hay muchas empresas que hoy están comenzando a demandar posiciones en las cuáles las personas realmente conozcan cómo utilizar un conjunto de datos, extraer información de estos, generar diferentes modelos o perfiles de sus clientes o usuarios y automatizar diferentes procesos», detalla.

Si bien los departamentos tecnológicos precisan expertos en IA, en otras áreas como marketing, ventas, servicio al cliente, finanzas e investigación y desarrollo su demanda ha crecido más, señala un informe de la firma de análisis de mercado Gartner.

Los traductores y asistentes virtuales, como Siri y Alexa, también han incrementado el interés por especializarse en IA, considera Hiram Calvo, coordinador de la maestría en Ciencias de la Computación del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

«Cada vez la gente está más familiarizada con esas herramientas e incluso con otras. A lo mejor no saben que tienen IA en sus coches, pero está ahí haciendo un cálculo de qué tanto va a poner de aire en la gasolina para tener la mezcla óptima que va a permitir reducir el consumo de combustibles», cuenta.

A través de este tipo de programas, el alumnado se capacita tanto para aplicar tecnología existente como para generar nuevos conocimientos y técnicas, explica Marcela Quiroz, investigadora del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial (IIIA) de la Universidad Veracruzana (UV).

«Estudiar un posgrado en IA sin duda es importante porque con eso formamos parte de esta revolución tecnológica al crear nuevas técnicas y tecnologías», considera.

Resuelven problemas

Un lugar común del pensamiento colectivo es que la IA sólo se manifiesta en robots, como el R2-D2 de Star Wars y el B1-66ER del universo Matrix.

«Nos solemos imaginar robots, replicantes o cosas muy parecidas a los humanos. En algunas partes quizá vamos hacia seres autónomos, pero estamos todavía muy lejos de ello. Lo que busca la IA es tener herramientas que simulen o se asemejen a algunas conductas humanas», precisa Calvo.

La IA es una disciplina que combina la informática con conjuntos de datos para resolver problemas, de acuerdo con IBM. Entre sus usos se encuentra la detección de irregularidades en imágenes médicas, mismas que posteriormente un especialista interpreta para dictaminar si se trata de alguna enfermedad.

«Si abres la caja de la IA, realmente es matemáticas, software, datos y el conocimiento de una industria. Eso es IA», resalta Cortés.

Los posgrados abordan, grosso modo, el manejo de grandes cantidades de datos (Big Data), mecatrónica, procesamiento de lenguaje natural y robótica. Una característica que comparten es que son extremadamente personalizados, así que cada estudiante elige en qué enfocarse.

La maestría en Inteligencia Artificial de la UV cuenta con cinco Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), como Análisis de Imágenes y Robótica Inteligente, mientras que la mitad de las asignaturas que componen la maestría en Tecnología Aplicada del Tec son optativas.

Suelen ser programas de tiempo completo porque requieren una investigación para titularse. Sus egresados pueden dedicarse a la academia, emplearse en el sector público o privado o arrancar su propia empresa con el apoyo de las incubadoras universitarias, destaca Calvo.

En el caso del IPN, dentro de sus laboratorios se han gestado startups enfocadas en IA que se alimentan con los graduados de la maestría en Ciencias de la Computación, ya que una de sus LGAC es Inteligencia Artificial y Cómputo Científico.



Un atractivo del área es su salario superior a los 450 mil pesos al año en el País, según el Economic Research Institute (ERI). Empero, especialistas subrayan que dicha cifra está por debajo de las percepciones reales.

«(Para) una persona que tiene doctorado y especialización en IA, el salario promedio se está hablando de que sea de 800 mil a un millón de pesos al año de primera instancia. Estamos hablando de México. A nivel internacional podría ser un poco más», estima Ponce.

Si bien es posible adquirir conocimientos sobre IA con cursos cortos, a decir del académico de la UP, un posgrado ofrece varias ventajas: se desarrolla liderazgo, sólidas bases metodológicas y teóricas, conocimientos éticos y la habilidad para resolver problemas de forma creativa.

Atienden riesgos

Varias historias han representado a la IA como un peligro que atenta contra la humanidad. Para muestra, un botón: en Terminator, la supercomputadora Skynet toma conciencia y lidera un ataque para exterminar a las personas.

Sin embargo, fuera de las pantallas las preocupaciones incluyen problemas éticos, apunta un estudio de Deloitte.

«Los riesgos no los veo como el robot asesino o el sistema de IA que va a controlar el mundo, más bien (.) con estos sistemas que están aprendiendo lo que uno hace y las preferencias. Pareciera que son inofensivos, pero al final pudieran quitarnos libertades», advierte Quiroz.

Al realizar una búsqueda, ejemplifica la investigadora de la UV, se ofrecen sugerencias y se autocompletan frases con base en el historial de cada usuario.

«Me está mostrando lo que considera que a mí me interesa, mas no lo que quiero ver», profundiza.

Como esta tecnología trabaja a partir de grandes cantidades de datos, otro reto es evitar sesgos. Si un sistema para reclutar personal se entrena con currículums de contrataciones históricas, es probable que busque más hombres que mujeres, dice Cortés.

«Hay técnicas matemáticas para neutralizar ese sesgo», subraya el directivo.

En el Tec, un Comité de Ética revisa y aprueba todos los proyectos que su comunidad quiere emprender en este ámbito. En tanto, la UP desarrolló asignaturas obligatorias de ética para la IA.

«Preparan al estudiante para que pueda ser un autogestor de lo que está realizando, que en cuanto piense hacer un proyecto tenga todas estas aristas y entienda tanto el problema que tiene que solucionar, como todos los aspectos éticos que hay alrededor», sostiene Ponce.

Para 2025, el Foro Económico Mundial prevé que la automatización de la fuerza laboral desplace 85 millones de trabajos. No obstante, también considera que la revolución robótica creará 97 millones de nuevos empleos.

«Ya se está viendo una necesidad de automatización y personalización, por lo tanto en temas laborales ya se están abriendo las puertas a estos temas y al paradigma de IA», señala Ponce.

Los profesionales de este campo no trabajan solos, sino que colaboran con sectores muy variados.

«Es un quehacer altamente interdisciplinario. Nosotros conocemos la parte computacional y de inteligencia, pero no lo es todo. Necesitamos saber cómo se comportan los fenómenos si lo que queremos hacer es modelarlos», sostiene Calvo.

«Lo interesante de la IA es que hay muchos trabajos que no son necesariamente de computación. Hay cosas que tienen que ver con ética y leyes. Es muy multidisciplinaria. Si la estás aplicando en Medicina, necesitas médicos, y si está en manufactura, necesitas ingenieros industriales», agrega por otra parte Cortés.

Conóceles

+ Nombre: Enrique Cortés Rello

+ Cargo: Director del Hub de Inteligencia Artificial del Tec

+ Estudios: Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tec, maestría y doctorado en Ciencias Computacionales en la Arizona State University, en EU.

i. Enrique Cortés Rello (LinkedIn)

«Es un buen momento (para estudiar IA) porque resulta que muchas tecnologías están convergiendo al mismo tiempo».

+ Nombre: Francisco Hiram Calvo Castro

+ Cargo: Coordinador de la maestría en Ciencias de la Computación del IPN

+ Estudios: Ingeniería en Sistemas Computacionales en el IPN, maestría y doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación en la UNAM.

i. @frantishek (Twitter)

«La IA está estrechamente relacionada con el quehacer del hombre, entonces no podemos dejar de trabajar con gente que se dedica a estudiar las actividades humanas».

+ Nombre: Marcela Quiroz Castellanos

+ Cargo: Investigadora del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la UV

+ Estudios: Ingeniería en Sistemas Computacionales y maestría en Ciencias de la Computación en el IT Ciudad Madero y doctorado en Ciencias en Computación en el IT Tijuana.

i. @MarcelaQuirozC3 (Twitter)

«Cualquier persona debería aprender sobre IA porque interactúa ya todo el tiempo con sistemas de IA».

+ Nombre: Hiram Eredín Ponce Espinosa

+ Cargo: Coordinador del doctorado en Inteligencia Artificial de la UP

+ Estudios: Ingeniería Mecatrónica, especialidad en Control y Automatización, maestría en Ciencias de la Ingeniería y doctorado en Ciencias Computacionales en el Tec.

i. @hirameredin (Twitter)

«La industria apenas está demandando este tipo de personas (especialistas en IA) que puedan tener posiciones hoy en día clave para generar valor en el negocio».

TABLA

¿Dónde estudiar?

Varios posgrados están enfocados en la IA.

Anáhuac

+ Diplomado en Inteligencia Artificial

i. bit.ly/3fczIYo

Cinvestav

+ Maestría en Ciencias de la Computación

i. bit.ly/3K6D6T4

IPN

+ Maestría en Ciencias de la Computación

i. bit.ly/3neMYjt

+ Maestría en Ciencias en Ingeniería de Cómputo

i. bit.ly/3Fl3Ziq

+ Doctorado en Ciencias de la Computación

i. bit.ly/3tfNstL

Tec de Monterrey

+ Especialidad en Inteligencia Artificial Aplicada

i. bit.ly/31Nvpj5

+ Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

i. bit.ly/3neOVNa

Tecmilenio

+ Máster en Inteligencia Artificial

i. bit.ly/3GotUHe

UNAM

+ Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación

i. bit.ly/3rdcUxa

+ Doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación

i. bit.ly/3FjAXj1

UP

+ Doctorado en Inteligencia Artificial

i. bit.ly/3rbSWTr

U. Veracruzana

+ Maestría en Inteligencia Artificial

i. bit.ly/3zN1DYx

+ Doctorado en Inteligencia Artificial

i. bit.ly/3ffpxCl

UVM

+ Diplomado en Inteligencia Artificial

i. bit.ly/3th8w31

TABLA

Salario al alza

Se espera que el sueldo anual de un ingeniero en IA aumente en los próximos años en México.

456,321 pesos es su percepción promedio actual.

571,386 pesos está previsto que sea para 2027.

Fuente: Salary Expert del Economic Research Institute.

TABLA

¿Robots inteligentes?

Marcela Quiroz, investigadora de la UV, explica cómo operan estas máquinas.

+ La inteligencia humana se caracteriza por tomar decisiones ante una nueva información o ambientes cambiantes.

+ Casi todos los robots son autómatas, pues están programados para realizar una tarea específica por siempre.

+ Un robot inteligente tendría que ser autónomo, así que debería tomar decisiones frente a cambios en el ambiente.

+ También requeriría adaptabilidad, es decir, aprender conforme se modifica el ambiente a través de prueba y error.

TABLA

Conceptos clave

Para entender su funcionamiento, es necesario conocer qué tipos de Inteligencia Artificial existen y sus aplicaciones.

+ IA débil: Está enfocada y entrenada para realizar tareas específicas. Siri de Apple, Alexa de Amazon y los sistemas en los autos autónomos son algunos ejemplos.

+ IA fuerte: Replica con gran similitud la autonomía del cerebro humano. En la actualidad es completamente teórica.

+ Súper inteligencia artificial: Implicaría un tipo de inteligencia superior a la capacidad humana. En la ficción está representada por el ordenador HAL 9000 de la película 2001: Odisea del Espacio, entre otros.

Fuente: IBM.

TABLA

Amplío campo laboral

A decir de los especialistas consultados, las siguientes áreas proporcionan a los egresados amplias oportunidades.

+ Medicina: Al desarrollar sistemas para detectar anomalías en imágenes.

+ Educación: Al crear herramientas que analicen bases de datos, por ejemplo, de deserción escolar.

+ Finanzas y comercio electrónico: Si se crean nuevas soluciones o automatizan procesos.

+ Visión artificial: Para entrenar sistemas que detecten movimientos sospechosos en bancos, entre otros usos.

+ Diseño asistido por computadora: Al elaborar y probar en simulaciones cientos de piezas industriales.

+ Ciberseguridad: Cuando analizan la información que transita en una red y vigilan las redes sociales para evitar ciberacoso.

TABLA

Ve más allá

El estudio de la IA no está limitado a computación e ingeniería. Se puede abordar desde otras aristas.

Infotec

+ Maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación

i. bit.ly/3KkBox9

ITAM

+ Maestría en Ciencia de Datos

i. bit.ly/3fwvgDR

La Salle

+ Maestría en Tecnología de la Información en la Dirección de Negocios

i. bit.ly/3GFsDeS

U. de Guadalajara

+ Maestría en Tecnologías de Información

i. bit.ly/3Ik30kx

UPAEP

+ Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios

i. bit.ly/3FEA6cZ

TABLA

Representación cultural

Adéntrate en el mundo de la IA con estas películas y libros recomendados por los expertos consultados.

Libros:

+ Inteligencia Artificial (Margaret A. Boden).

+ Solaris (Stanislaw Lem).

+ La biblioteca de Babel (Jorge Luis Borges).

+ Yo soy un extraño bucle (Douglas R. Hofstadter).

+ 21 lecciones para el siglo XXI (Yuval Noah Harari).

+ Superpotencias de la inteligencia artificial: China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial (Kai-Fu Lee).

+ Inteligencia artificial: 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro (Lasse Rouhiainen).

+ Homo Deus: Breve historia del mañana (Yuval Noah Harari).

+ Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno (Peter Norvig y Stuart J. Russell).

+ Inteligencia artificial aplicada a Robótica y Automatización (Fernando Reyes Cortés y Juan Humberto Sossa Azuela).

+ The Master Algorithm (Pedro Domingos).

+ Cómo crear una mente (Raymond Kurzweil).

+ Superinteligencia: Caminos, peligros, estrategias (Nick Bostrom).

+¿Puede pensar una máquina? (Alan M. Turing).

+ Círculo vicioso (Isaac Asimov).

+ Rise of the Robots (Martin Ford).

+ Permutation City (Greg Egan).

Películas:

+ Metrópolis (F. Lang, 1927).

+ 2001: Odisea del Espacio (S. Kubrick, 1968).

+ Blade Runner (R. Scott, 1982).

+ Juegos de guerra (J. Badham, 1983).

+ Cherry 2000 (S. De Jarnatt, 1987).

+ Terminator 2: El juicio final (J. Cameron, 1992).

+ Matrix (L. y L. Wachowski, 1999).

+ A.I. Inteligencia Artificial (S. Spielberg, 2001).

+ Yo, Robot (A. Proyas, 2004).

+ Frank y el robot (J. Schreier, 2012).

+ Ella (S. Jonze, 2013).

+ Trascender (W. Pfister, 2014).

+ Ex- Máquina (A. Garland, 2015).

+ Chappie (N. Blomkamp, 2015).

+ I Am Mother (G. Sputore, 2019).