Suman 4 casos confirmados por coronavirus y un identificado como portador

Autoridades de Salud señalan que la persona contagiada, la cual no presenta síntomas, es del Estado de México, y continuará su periodo de aislamiento hasta cumplir 14 días

Las autoridades de Salud afirmaron que lo que transmiten las noticias internacionales sobre el coronavirus no corresponde con la realidad. [Agencia Reforma]

Las autoridades de Salud afirmaron que lo que transmiten las noticias internacionales sobre el coronavirus no corresponde con la realidad. [Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud (Ssa) confirmó que en el país se registran cuatro casos positivos a coronavirus y un portador, es decir, un paciente que dio positivo, pero no tiene síntomas.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, explicó que la persona portadora, del Estado de México, continuará su periodo de aislamiento hasta cumplir 14 días.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que el coronavirus no es considerado una emergencia, dada sus características.

“El nuevo coronavirus no cumple las características para ser una emergencia. Sí es una epidemia, pero no una emergencia. No todas las epidemias son una emergencia”, dijo.

El funcionario hizo una comparación de ese virus con la influenza AH1N1 surgida en 2009.

“Hoy México no es el país de inicio de la epidemia y ya se cuenta con información científica y técnica de este virus, su mortalidad, su comportamiento”, explicó.

“Cuando empezó la epidemia de 2009 esa información no se conocía porque por primera vez se vivía en México. Eso cambia las medidas que se deben tomar hoy. Hoy son menos demandantes porque México no es el centro de la epidemia y ya tiene información sobre el nuevo virus”.

Informó que la cantidad de casos acumulados en el mundo suman 85 mil 403, de los cuales más del 96 por ciento son los que se presentaron en China.

“No quiere decir que estos casos acumulados siguen ahí, esta enfermedad dura de 7 a 10 días, más o menos es la duración del periodo infectado”, dijo.

Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, estimó que un porcentaje más alto de los casos de coronavirus tendrá enfermedad asintomática o enfermedad leve, y lo más probable es que no busquen atención médica.

“El riesgo en este momento para la población es bajo. Esto puede cambiar, pero en este momento el riesgo es bajo y las actividades cotidianas pueden seguir”, aseveró.

Asimismo, subrayó que es importante respetar la confidencialidad de las personas contagiadas.