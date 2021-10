Sufrió Diego Olivera como padrastro

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando inició su relación con Mónica Ayos, Diego Olivera se armó de paciencia para ser aceptado por el hijo de su ahora esposa, el actor Federico Ayos, quien de niño le aventaba en la cara los cuentos infantiles que le regalaba.

En la actualidad, la relación entre ellos es muy buena, pero tuvieron que pasar años para que Federico aceptara al esposo de su madre.

Con 25 años de carrera y 34 novelas en su currículum actoral, Olivera comentó que su personaje de Lucio Tinoco en la telenovela Vencer el Pasado es el más real que ha hecho en toda su carrera, ya que es muy parecido a él.

En el melodrama producido por Rosy Ocampo, estelarizado por Angelique Boyer y Sebastián Rulli, Olivera da vida a un hombre divorciado que se da una oportunidad en el amor con Carmen, interpretada por Érika Buenfil, pero su relación se ve conflictuada por el convivio y educación entre los hijos de ambos.

«Cuando leí mi personaje de Tinoco dije: ‘Yo a este lo conozco mucho’ y cuando hago escenas con los hijos de Carmen (Buenfil) digo: ‘Uta, esto ya lo viví’, ¡es increíble! Fuertísimo», comentó el actor argentino.

Actualmente el actor argentino se refiere a Federico como su «hijo», además se le pudo escuchar a través del teléfono emocionado y orgulloso cuando habló de los logros profesionales del joven actor.

«Federico no es hijo biológico mío, él es hijo de mi esposa, quien es viuda. A Federico yo lo conocí muy chiquito y me hizo la vida imposible, no era que me odiaba, pero me aventaba los cuentos que yo le regalaba», recordó Olivera.

«No te puedo decir el día en que cambió nuestra relación, pero de repente hoy somos muy incondicionales. Ya nos hicimos muy compinches».

Sin dar más detalles, el actor de 54 años dejó entre ver que fueron muchas las diferencias entre su hijastro y él, pues su relación familiar comenzó cuando Federico tenía 7 años y actualmente tiene 29.

Sonriendo, señaló que quizás su relación mejoró el día que le regaló su primer coche.

«Lucio es Diego Olivera», comentó al referirse a su personaje y a él.

«Te acabo de contar una súper intimidad», añadió.

Para darle mayor credibilidad a Lucio Tinoco, reveló, tomó la decisión de subir 10 kilos de peso, porque aunque no fue una exigencia de la producción, lo que sí le pidieron es que no luciera fitness.

«Por ejemplo, a mí me encanta entrenar y comer bien, pero mi personaje tenía que ser un hombre normal, divorciado, que tiene al cuidado a sus hijos y que además no ha vuelto a salir con ninguna mujer. Ahorita ya bajé esos kilos y me he vuelto a marcar para mi siguiente personaje», expresó el actor de 1.90 metros de estatura.