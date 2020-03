Sufre infarto mientras cuidaba a su madre en hospital

“Pues mi mamá está muy enferma no la puedo dejar sola, pero pues ya me dio un infarto ya casi no puedo moverme bien, trabajaba como velador pero así ya no puedo hacer nada camino y me canso”, expresó el señor Juan Antonio Rodríguez Rodríguez.[Reynaldo García / Líder Informativo]