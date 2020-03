Desmienten caso en Laredo

LAREDO,TX.- Autoridades de salud de la ciudad de Laredo, Texas, dijeron estar preparadas para responder a cualquier peligro para la salud, como Covid-19 con medidas proactivas y una mejor preparación en coordinación con socios locales, estatales y federales.

‘A partir de hoy (ayer), el Estado de Texas y la Ciudad de Laredo quieren informar al público que no hay estado de emergencia y, por lo tanto, no hay necesidad de distanciamiento social en toda la comunidad, como la cancelación de reuniones públicas. No hay necesidad de pánico y / o alarma. Continuaremos mejorando la vigilancia y recomendando al público que tome medidas preventivas de higiene’, señalaron en un comunicado.

CAPACIDADES DE PRUEBA

AreLaredo Health ha solicitado tener capacidades de prueba Covid- 19 pero no ha recibido kits de prueba del Departamento de Salud de Texas o del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.

‘AreLaredo NO tiene casos y evaluará solo a aquellos que presenten síntomas y hayan tenido viajes / exposición’, aclararon.

Concluyeron para prevenir la propagación de enfermedades, seguir ciertas recomendaciones de higiene.

Lávate las manos con frecuencia. Evita tocarte la cara. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cubra la tos + estornudos. Limpie las superficies frecuentemente tocadas.