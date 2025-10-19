El Dólar
Sufre Holger Rune rotura del tendón de Aquiles y será sometido a cirugía

El tenista danés, número 11 del mundo, anunció que estará fuera de las canchas por tiempo indefinido tras lesionarse durante el Nordic Open en Estocolmo

El danés Holger Rune reacciona a su lesión en el pie durante la semifinal del Nordic Open ante el francés Ugo Humbert el sábado 18 de octubre del 2025. (Anders Wiklund/TT via AP)
AP

STOCKHOLM, Suecia.- Holger Rune afirmó el domingo que enfrentará “un tiempo” fuera de acción debido a una lesión en el tendón de Aquiles que requerirá cirugía.

El número 11 del ranking salió cojeando de la cancha visiblemente angustiado en las semifinales del Nordic Open en Estocolmo el sábado y tuvo que retirarse por lesión cuando estaba arriba 6-4, 6-2 ante Ugo Humbert.

“Pasará un tiempo antes de que pueda volver a pisar la cancha. Es difícil. Disfruté mucho en la cancha en Estocolmo y es insoportable pensar que no sentiré esta energía por un tiempo ahora”, publicó en Instagram.

El danés de 22 años dijo que su tendón de Aquiles estaba “completamente roto en la parte proximal” y necesitaba una operación la próxima semana.

Rune ha alcanzado tres veces los cuartos de final de un Grand Slam y estuvo clasificado tan alto como el número cuatro.

