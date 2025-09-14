St. Pauli vence a Augsburg y mantiene inicio invicto en Bundesliga

Danel Sinani marcó al minuto 78 para sellar el 2-1, después de que Andreas Hountondji empatara con un penal en rebote

Danel Sinani del St. Pauli celebra tras anotar el segundo gol de su equipo en el encuentro de la Bundesliga ante el Augsburg el domingo 14 de septiembre del 2025. (Christian Charisius/dpa via AP)

BERLÍN (AP) — Danel Sinani anotó tarde para que St. Pauli venciera el domingo 2-1 la Augsburg para el equipo recién ascendido a la Bundesliga mantenga su inicio invicto en la temporada.

El club ya estaba jubiloso después de vencer 2-0 a su rival de ciudad Hamburger SV en el derbi la jornada pasada. Los jugadores salieron al campo para encontrar un lado del estadio cubierto con una pancarta que decía “Hamburgo es marrón-blanco” en referencia a los colores de St. Pauli, y el entrenador Alexander Blessin nombró una alineación sin cambios.

Pero Fabian Rieder adelantó a Augsburg a los 16 minutos gracias a un excelente centro de Han-Noah Massengo.

St. Pauli tuvo dificultades para responder hasta justo antes del descanso cuando Cedric Zesiger fue penalizado por unamano en el área. Finn Dahmen detuvo el penal de Andreas Hountondji solo para ver al delantero de Benín anotar en el rebote.

Augsburg tuvo mejores oportunidades después del descanso, pero Sinani anotó al 78 con la ayuda de un desvío del desafortunado Zesiger.

Borussia Mönchengladbach jugaba más tarde contra Werder Bremen, con Victor Boniface en el banquillo para los visitantes.