PSG mantiene inicio perfecto pero sufre lesiones antes de debut en Champions

Bradley Barcola marcó dos goles en el 2-0 sobre Lens, mientras Kvaratskhelia, Lee Kang-in y Beraldo salieron lesionados en París

Bradley Barcola del Paris Saint Germain celebra con su compañero Vitinha tras abrir el marcador en el encuentro ante Le Havre en la liga francesa el domingo 14 de septiembre del 2025. (AP Foto/Michel Euler)

PARÍS.- El campeón defensor Paris Saint-Germain extendió su inicio perfecto en la liga francesa con una cuarta victoria consecutiva al vencer el domingo 2-0 a Lens. Sin embargo, la victoria se vio ensombrecida por más lesiones para el campeón europeo antes de su debut en la Liga de Campeones.

PSG, que recibe al equipo de la Serie A Atalanta el miércoles, ya estaba sin los delanteros Ousmane Dembélé y Désiré Doué, y terminó el partido con aún más jugadores fuera.

El campeón europeo controló el partido durante toda la tarde en el Parc des Princes, pero Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in y Lucas Beraldo se vieron obligados a abandonar el campo por lesiones.

Bradley Barcola anotó ambos goles para el PSG: el primero con un excelente disparo curvado desde fuera del área hacia la esquina superior en la primera mitad, y el segundo después del descanso con un remate bajo desde la distancia.

PSG encabeza la clasificación de la liga con 12 puntos en cuatro partidos. Lyon, el único otro equipo que había ganado todos sus partidos antes de la cuarta jornada, más tarde enfrenta al Rennes.

El hermano de Mbappé anota su primer gol en la Ligue 1

El adolescente Ethan Mbappé, hermano de la superestrella francesa Kylian, anotó el domingo su primer gol en la liga francesa, una soberbia volea en el tiempo de descuento que aseguró la victoria 2-1 del Lille sobre el Tolosa.

Mbappé, quien se unió al Lille hace un año desde el Paris Saint-Germain, entró como sustituto a nueve minutos del final. Conectó un centro al ángulo de zurda en el octavo minuto del tiempo añadido.

El centrocampista de 18 años, técnicamente dotado y zurdo, fue obstaculizado por lesiones la temporada pasada.

El Lille estaba abajo en el marcador hasta los 90 minutos cuando Nabil Bentaleb anotó un penal para igualar el marcador tras una mano en el área de Rasmus Nicolaisen.

El Lille dominó el juego en la primera mitad y fue sorprendido contra el curso del juego después del descanso al 50 cuando Frank Magri abrió el marcador. Los visitantes se quedaron con diez hombres al 80 después de que Alexis Vossah fuera expulsado por una falta peligrosa sobre Benjamin André.

Ambos hermanos Mbappé dejaron el Paris Saint-Germain en el verano de 2024. Mientras Kylian cruzó la frontera para unirse al Real Madrid, Ethan permaneció en Francia y firmó un contrato de tres años con el Lille.