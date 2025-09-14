Manchester City humilla al Manchester United 3-0 en el derbi

Haaland anotó dos veces en la segunda mitad, sumando siete goles en una semana tras los cinco que marcó para Noruega contra Moldavia el martes

Erling Haaland del Manchester City celebra tras anotar en el derbi ante el Manchester United en la Liga Premier el domingo 14 de septiembre del 2025. (AP Foto/Dave Thompson)

MANCHESTER, Inglaterra.- Manchester City volvió a la senda de la victoria. Manchester United vuelve a empezar de cero.

City dominó por completo el 197mo derbi de Manchester el domingo, ganando 3-0 en otra humillación para el entrenador del United, Ruben Amorim.

Podría haber sido mucho peor para la mitad roja de Manchester. Erling Haaland golpeó el poste y Tijjani Reijnders falló en el objetivo desde cerca mientras el City amenazaba con convertirlo en una goleada en el Etihad Stadium.

Haaland anotó dos veces en la segunda mitad, sumando siete goles en una semana tras los cinco que marcó para Noruega contra Moldavia el martes.

Phil Foden abrió el marcador para el City con un cabezazo a los 18 minutos y el equipo de Pep Guardiola no miró atrás.

La victoria puso fin a la racha de dos derrotas consecutivas del City en lo que ha sido un comienzo complicado de la temporada. Mientras que a Amorim se le acumulan los problemas rapidamente en una campaña que ya ha visto a su equipo sufrir una humillante salida de la Copa de la Liga Inglesa contra el Grimsby, de la cuarta división.

El United ha ganado solo una vez en cinco partidos en todas las competiciones esta temporada: una victoria por 3-2 contra el Burnley, que requirió un penal en tiempo de descuento de Bruno Fernandes.

El último revés llegó frente a un copropietario de aspecto sombrío, Jim Ratcliffe.

Mientras que el Liverpool lo hizo de nuevo en el último momento y volvió a la cima de la Liga Premier.

El campeón defensor aseguró una victoria el domingo 1-0 contra el Burnley y preservó su inicio de temporada perfecto gracias a un penal de Mohamed Salah en el tiempo de descuento.

“No nos rendimos. Solo tratamos de empujarnos a nosotros mismos y a nuestro equipo al límite”, dijo Salah a Sky Sports.

Después de victorias tardías contra Bournemouth y Newcastle en lo que va de temporada, Liverpool protagonizó otro final dramático en Turf Moor.

El equipo de Arne Slot parecía destinado a perder puntos por primera vez esta temporada, pero recibió una oportunidad cuando Hannibal Mejbri tocó el balón con la mano en el área y el árbitro Michael Oliver señaló el penal.

Salah hizo lo propio con un potente disparo que superó al portero del Burnley, Martin Dubravka, antes de correr para celebrar.

El gol de Salah llegó en el quinto minuto del tiempo de descuento y le ayudó a tomar posesión en solitario del cuarto lugar en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos de la Liga Premier. El egipcio ahora tiene 188 goles, detrás de Alan Shearer (260), Harry Kane (213) y Wayne Rooney (208).

La alegría tardía para Liverpool infligió más dolor de último minuto en el Burnley. El equipo recién ascendido perdió 3-2 contra el Manchester United en su último partido, también por un penal en tiempo de descuento.

Alivio para Slot

Según el estadístico de la Liga Premier, Opta, Liverpool es el primer equipo en la división en anotar goles ganadores en los últimos 10 minutos o más tarde en cuatro partidos consecutivos.

El tiempo dirá si tantas victorias tardías apuntan a una mentalidad ganadora o a problemas más profundos para un equipo que a menudo necesita salir de apuros.

Contra un equipo del Burnley reducido a 10 hombres después de que Lesley Ugochukwu fuera expulsado a los 84 minutos, Liverpool necesitó un error de Mejbri para rescatar los puntos, con el mediocampista tocando el centro de Jeremie Frimpong.

“Necesitábamos un momento de suerte, o un momento de magia. No tuvimos la magia, pero tuvimos la suerte”, dijo Slot a la BBC. “Estás esperando y tratando de hacerlo más difícil, pero ellos fueron fuertes.”