Spotify cancela 11 podcasts originales

CIUDAD DE MÉXICO.- Spotify puede estar moderando su empuje de podcast. Una fuente señalada por el medio especializado TechCrunch, afirmó que el servicio de transmisión está eliminando 11 podcasts originales de sus estudios Gimlet y Parcast, incluidos How to Save a Planet, Crimes of Passion y (en el segundo trimestre de 2023) Horoscope Today.

Las cancelaciones también implicarán despidos de “menos del” 5% del equipo de podcasts de Spotify, y algunos trabajadores se trasladarán a otros podcasts.

La compañía dijo que no comentará sobre los cambios de empleados. La reorganización también ha visto a Spotify asignar nuevos directores generales tanto para Gimlet como para Parcast, dijo la fuente. Spotify Studios y The Ringer permanecen intactos.

Primera vez que Spotify elimina varios podcasts al mismo tiempo

Esta es la primera vez que Spotify elimina varios podcasts al mismo tiempo. Si bien el informante informado no conocía el razonamiento exacto detrás del movimiento, se cree que el servicio está eliminando programas de bajo rendimiento para ayudarlo a concentrarse en exclusivas completas, que van desde éxitos existentes como Batman Unburied hasta próximos proyectos.

Un esfuerzo de poda como este no es sorprendente, si es cierto. Spotify tiene más de 500 podcasts originales y exclusivos, y no todos garantizan generar audiencias sólidas.

La estrategia no solo podría ayudar a Spotify a mejorar su enfoque, sino también a reducir los costos en un momento en que muchas empresas tecnológicas están ralentizando las nuevas contrataciones o despidiendo personal en masa.