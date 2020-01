Sospechan EU y GB que misil iraní derribó avión

ESTADOS UNIDOS.- Funcionarios de Estados Unidos y Gran Bretaña sospechan que el avión ucraniano que se desplomó cerca de Teherán con 176 personas podría haber sido derribado por un misil iraní.

El derribo de la aeronave por el misil iraní habría sido un error, según reportan la agencia Reuters y el diario británico The Guardian.

Funcionarios británicos también corroboraron a The Guardian que existe inteligencia que apunta a que el avión fue derribado por un misil.

Además, la firma con sede en Londres IHS Markit dijo en un memorando que imágenes cerca del sitio, que consideran creíbles, mostraban restos de un misil iraní de fabricación.

“Probablemente fue derribado por error por un misil SA-15”, apuntó la firma.

De forma separada, funcionarios estadounidenses informaron que se había detectado una señal de que se activó una batería de misiles antiaéreos de Irán poco antes de que el avión se estrellara al suroeste de la capital.

Añadieron que se detectaron señales infrarrojas de dos presuntos misiles lanzados momentos después.

En tanto, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el avión ucraniano pudo caer por un error de alguien ‘del otro lado’, en referencia a Irán.

“Es algo trágico lo que veo. Es algo trágico. Alguien del otro lado pudo haber cometido un error… no nuestro sistema. No. No tiene nada que ver con nosotros”, aseguró Trump a reporteros al ser cuestionado sobre el caso, según The Washington Post.