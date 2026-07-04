Sorprende Alexandra Eala al eliminar a Iga Swiatek en Wimbledon

La filipina hizo historia al convertirse en la primera representante de su país en avanzar a octavos de un Grand Slam

Alexandra Eala, de las Filipinas, celebra tras ganar el partido de tercera ronda de individuales femeninos contra Iga ?wi?tek, de Polonia, en el Campeonato de Tenis de Wimbledon en Londres, el sábado 4 de julio de 2026. (Foto AP/Maja Smiejkowska)

Alexandra Eala, de las Filipinas, celebra tras ganar el partido de tercera ronda de individuales femeninos contra Iga ?wi?tek, de Polonia, en el Campeonato de Tenis de Wimbledon en Londres, el sábado 4 de julio de 2026. (Foto AP/Maja Smiejkowska)

LONDRES.- Alexandra Eala no tuvo la opción de jugar en canchas de césped mientras crecía en Filipinas.

En cambio, usaba una que también servía como cancha de baloncesto.

“Estaban los aros de baloncesto, así que realmente no podía retroceder mucho porque entonces golpearía el aro de baloncesto”, dijo Eala.

La defensa del título de Iga Swiatek en Wimbledon terminó el sábado con una derrota en tercera ronda por 7-6 (9), 6-2 ante Alexandra Eala, de 21 años, quien encontró la Cancha Central de Wimbledon un poco más acogedora y siguió haciendo historia para Filipinas.

Eala es la primera jugadora filipina, hombre o mujer, en alcanzar la cuarta ronda de un torneo de Grand Slam de individuales.

La zurda Eala cayó de rodillas y se giró hasta quedar boca arriba en la Cancha Central después de conectar un golpe de derecha ganador en su tercer punto de partido.

“Es increíble tener a mis compatriotas animándome y saber que todos estamos en esto juntos”, señaló Eala en una entrevista en la cancha, mientras miraba a su alrededor las banderas de Filipinas.

“Esto es para ellos, esto es para mi familia, esto es para todas las niñas pequeñas con calcetines con volantes y mejillas regordetas. Significa el mundo”, añadió la Eala, cabeza de serie número 29, quien salvó dos puntos de set en el desempate del primer set.

Swiatek, tercera cabeza de serie, conquistó su primer título femenino de Wimbledon hace un año, cuando venció a Amanda Anisimova 6-0, 6-0 en la final.

“Sentí que Alexandra fue más valiente en los momentos importantes”, dijo Swiatek el sábado. “En el desempate ambas tuvimos muchas oportunidades de cerrar el set antes, y no me salió”.

Eala, quien se ha entrenado en Mallorca en la Academia de Tenis Rafael Nadal, recibió apoyo en todo el mundo el año pasado durante su irrupción hasta las semifinales del Abierto de Miami, que incluyó una sorpresa ante Swiatek.

A continuación se enfrenta a Jasmine Paolini, cabeza de serie número 13, por un lugar en los cuartos de final de Wimbledon.

La campeona de 2022 Rybakina también fuera

Poco antes de la salida de Swiatek, la campeona de Wimbledon 2022 Elena Rybakina fue sorprendida en la tercera ronda por Elise Mertens por 7-6 (4), 6-1.

Como número 2, Rybakina es la cabeza de serie más alta del cuadro femenino en ser eliminada. Su derrota garantiza que Aryna Sabalenka —que se enfrenta a Naomi Osaka en la cuarta ronda el domingo— mantendrá su ranking número 1 después del torneo.

La belga Mertens es la cabeza de serie número 25 en Wimbledon, donde ha ganado dos títulos de dobles. A continuación se enfrentará a la checa Marie Bouzkova, cabeza de serie número 21.

Keys y Fritz brillan el 4 de julio

En otra sorpresa, Madison Keys remontó para eliminar a Anisimova, sexta cabeza de serie, por 3-6, 6-2, 6-3 en un duelo totalmente estadounidense en el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Keys, cabeza de serie número 26 y campeona del Abierto de Australia 2025, fue preguntada sobre cómo celebrará la festividad estadounidense.

“No tengo planes”, le dijo al público de la Cancha Central después de su victoria. “Cuando no estás en Estados Unidos, es como cualquier otro día”.

Keys jugará a continuación contra Linda Noskova, novena cabeza de serie.

Ashlyn Krueger, otra estadounidense, ha superado la fase de clasificación para alcanzar la cuarta ronda. Venció a la ucraniana Daria Snigur 6-3, 6-2 y se enfrentará a otra ucraniana —Marta Kostyuk, cabeza de serie número 12— por un lugar en los cuartos de final.

El único hombre estadounidense en alcanzar los octavos de final es Taylor Fritz, quien venció a Lorenzo Sonego 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (5) en la Cancha número 2. Fritz, sexto cabeza de serie, se enfrenta a continuación a Alexander Bublik, quien derrotó al estadounidense Frances Tiafoe en cinco sets.

Grigor Dimitrov superó a Matteo Berrettini en otro partido a cinco sets para preparar un duelo de cuarta ronda contra el también invitado Arthur Fery —el último jugador británico que queda en individuales, ya sea masculino o femenino—.

El campeón del Abierto de Francia Alexander Zverev, cabeza de serie número 2, superó al estadounidense Marcos Giron 6-2, 7-6 (4), 6-4 para preparar un partido de cuarta ronda contra Jiri Lehecka, cabeza de serie número 13.

Flavio Cobolli, noveno cabeza de serie —subcampeón en Roland Garros—, superó un inicio lento ante Karen Khachanov para ganar 0-6, 7-6 (4), 6-7 (5), 6-2, 6-2 y se enfrentará al cabeza de serie número 5 Alex de Minaur en la cuarta ronda.

Cobolli dijo que se sintió mal durante el primer set porque comió “un poquito demasiado cerca del partido. Simplemente no estaba bien. Intenté vomitar en el primer set. Me dieron unas pastillas que me ayudaron mucho”.

Serena y Venus se retiran del dobles

Serena Williams se retiró de su partido de dobles con su hermana Venus debido a una lesión en la rodilla derecha. La Serena, de 44 años, se lesionó durante su regreso en individuales a principios de esta semana.

La campeona de 23 títulos de Grand Slam de individuales dijo en una publicación de Instagram que estaba “destrozada por tener que retirarse del dobles”.