Mbappé vuelve a marcar y Francia avanza a cuartos tras vencer a Paraguay

El delantero igualó a Lionel Messi en la cima del goleo del torneo y enfrentará a Marruecos

Kylian Mbappé, de la selección de Francia, festeja luego de convertir un penal ante Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo, el sábado 4 de julio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Martin Meissner)

Kylian Mbappé, de la selección de Francia, festeja luego de convertir un penal ante Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo, el sábado 4 de julio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Martin Meissner)

FILADELFIA.- Kylian Mbappé marcó su decimonoveno gol en mundiales y Francia sobrevivió al calor sofocante y a la sólida actuación defensiva de Paraguay para superarlo el sábado por 1-0 y clasificarse a los cuartos de final por cuarta ocasión consecutiva.

Les Bleus se enfrentarán a Marruecos el jueves en el Estadio de Boston.

Con una alerta por calor extremo vigente durante todo el partido debido a temperaturas que rondaban los 38 grados Celsius, Mbappé aseguró la victoria francesa a los 70 minutos, cuando convirtió un penal que abrió el marcador.

Así, se aproximó a una diana del argentino Lionel Messi, el máximo anotador en las Copas del Mundo.

Mbappé logró su decimonoveno gol en 19 partidos de la Copa del Mundo, al engañar al portero paraguayo Orlando Gill. Tras la revisión del VAR, se le concedió a Francia el penalti por una falta de Diego Gómez.

Fue el séptimo gol de Mbappé en este torneo, igualando a Messi en la lucha por el Botín de Oro. Mbappé ganó ese premio hace cuatro años en Qatar, pero Messi y Argentina vencieron a Francia en la final.

Mbappé falló tras un intento de escapada en la segunda mitad y Manu Koné vio cómo el portero Gill despejaba su disparo a la escuadra, apenas unos instantes después de que Ousmane Dembélé lo derribó hacia la red.

En el sexto minuto de descuento, Gill se zambulló en dos ocasiones para tapar milagrosamente disparos de Mbappé y privarlo de su vigésimo tanto en estas citas.