Sonny ‘Loco’ Luque tendrá un nuevo reto

LAREDO, TX.-Con el siempre propósito de cumplir nuevos retos, el peleador de artes marciales mixtas, Sonny ‘Loco’ Luque, estará trabajando con la Empresa Naciones, dentro del panel de comentaristas.

El laredense comentó que su debut con la compañía será el 19 de marzo en Monterrey, Nuevo León, y compartirá micrófonos con el también gladiador y quien estuvo en la Ultimate Fighting Championship (UFC), Gilbert Melendez.

“Aún no está definido, si seré analista, comentarista o entrevistador, pero bueno la oportunidad ya la tenemos”, dijo Luque.

Esta no es la primera vez que el fronterizo ha estado en esta faceta, ya que anteriormente colaboró con la empresa Combate Américas.

“De hecho, antes de que se enciendan las cámaras, siempre he tenido esos nervios de no equivocarme, pero una vez que se encienden, cambia por completo mi actitud y se me quita el miedo”, mencionó.

Agregó que el contrato con la Empresa Naciones, es de 4 eventos, contando este, por lo que los tres restantes serán en Tijuana, Chile y Colombia.

Por otro lado, Luque indicó que sigue teniendo ofertas para pelear, pero por el momento su mente está enfocada en este nuevo proyecto y en su academia.