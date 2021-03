Sin límites, Finneas O’Connell tiene clara su meta

CIUDAD DE MÉXICO.- Finneas quiere devorar el mundo en uno, dos o tres bocados. Lejos de dormir sobre sus laureles tras obtener notoriedad internacional como el flamante productor musical de su hermana, Billie Eilish, apuntala su carrera como realizador de bandas sonoras.

“Quiero hacer muchas cosas, no tengo límites”, expresó.

Su nombre artístico es Finneas O’Connell; para los fans de Billie es simplemente Finn. Se lo dicen de cariño, se lo escriben en redes, así lo saludan. Él se siente más que motivado para continuar con su joven y resplandeciente trayectoria porque apenas tiene 23 años y piensa en grande, en un futuro a corto y mediano plazos.

“Hice mi primer score para una película y me siento feliz, todavía no me lo creo”, dijo el compositor en una charla especial que dio en el Festival South By Southwest 2021 (SXSW).

Su participación se dio en The Fallout, dirigida por Megan Park y en la cual la preparatoriana Vada navega por un declive emocional cuando se da una tragedia en su colegio, lo que provoca que sus relaciones familiares y de amistad se alteren de por vida, y en la que Anna (Shailene Woodley) juega un papel determinante para ella.

“La directora estuvo a cargo de uno de los videos de mi hermana (‘Watch’) y conversamos sobre sus proyectos. Pasó un tiempo para que se concretara, yo estuve de viaje, salí, trabajaba en otros asuntos, regresé a casa y cuando habló conmigo me entusiasmó la forma de trabajar en una banda sonora”, recordó Finneas.

Sin fecha de estreno en México por el momento, la película recogió muy buenos comentarios de parte de los espectadores y la crítica que asistieron a la premier mundial del filme, en forma digital, en el SXSW la noche del miércoles.

El horror en torno a un tiroteo y el cambio en el comportamiento de alumnos y personal fueron decisivos para el concepto musical que buscó.

“Creo que la maleabilidad fue la característica esencial para hablar de este filme y de mi aproximación a este score. En general, tengo el conocimiento, y sobre esa forma de moldearme ante mis posibilidades encuentro el gusto por proponer.

“Hay muchas personas que tienen estudios muy precisos, toda la academia, el conocimiento, y me gusta pedir consejos, dejarme guiar por la gente que tiene experiencia y mezclarlo con mi conocimiento. He sabido conectarme de la mejor manera con ese ‘yo curioso’, y aprendí y trabajé muchísimo, fueron ambas situaciones”, indicó el músico, quien mencionó a Philip Glass como una gran influencia.

Quizás un poco menos extrovertido que su hermana, pero sí muy comprometido para expresarse con propiedad, el productor y cantautor ya tenía camino recorrido antes de volverse una estrella. Intervino como Ronnie en Modern Family y personificó a Alistair en Glee. Fue parte del grupo The Slightys entre 2013 y 2016 y editó piezas como solista en el último lustro como “Life Moves On”, “Landmine” y “Let’s Fall in Love for the Night”.

Y además acaba de sumar, el domingo pasado, ocho triunfos en el Grammy, de las nueve nominaciones que ha tenido en las últimas dos ediciones, gracias al reconocimiento a la Grabación del Año, por “Everything I Wanted”, y Mejor Canción para un Medio Audivisual, por “No Time to Die”, cantados por Billie.

Ya tenía los de Grabación y Canción del Año, por “Bad Guy”, y Álbum del Año, Álbum Pop Vocal e Ingeniería de Audio para Álbum No Clásico, por When We All Fall Asleep, Where do We Go?, así como el codiciado Productor del Año No Clásico.