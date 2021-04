Siguen llegando los refuerzos al Laredo Heat

LAREDO, TX.-La directiva del Laredo Heat no se detiene en la contratación de nuevos refuerzos, tocando el turno del mediocampista Nestor Serrano.

El nacido en Glendale, Arizona, llegará a la escuadra fronteriza, tras haber jugado su tercer año con la Universidad Cristiana de Arizona.

Durante dicha temporada, disputó 11 de los 12 encuentros como titular, marcó 1 gol y no registró ninguna asistencia.

Previo a su llegada con el instituto de Arizona, estuvo en la preparatoria Ironwood, donde como dato curioso, no jugó en esta división, pero sí lo hizo en la Academia de Desarrollo de US Soccer.

De esta forma, el joven mediocampista buscará aportar toda su experiencia adquirida en esta nueva aventura que emprenderá con el Laredo Heat, en la National Premier Soccer League (NPSL), temporada 2021.