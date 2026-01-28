Sigue dólar en picada; se vende en 18.00 pesos

Nuevo Laredo, Tam.- El dólar sigue en picada. Este martes se ofertó en 18.00 pesos a la venta en centros cambiarios, que lo venían ofreciendo en 18.10 pesos desde ayer lunes.

A la compra, la divisa verde también ha registrado cambios, al pasar de 17.00 a 16.90 pesos por uno.

Cabe mencionar que estos niveles en la cotización no se veían desde junio del año 2024.

En lo que va del año, la moneda extranjera ha tenido altas y bajas, con cortos periodos de estabilidad.

Al iniciar el 2026 se ofrecía en 18.30 a la venta, luego escaló hasta los 18.50, tras del retorno de paisanos a los Estados Unidos, el 9 de enero.

A partir de ahí, la divisa verde empezó a descender hasta los niveles actuales de 18.00 a la venta y 16.90 pesos a la compra.

Es decir, en tan sólo tres semanas, el dólar ha perdido 50 centavos de valor.