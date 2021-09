Será Trump comentarista en pelea de box

CIUDAD DE MÉXICO.- Donald Trump estará de regreso en el cuadrilátero.

El ex Presidente de Estados Unidos es un amante del pugilismo, y este fin de semana será parte de la función donde Evander Holyfield enfrente a Vitor Belfort en Florida, un combate que estaba pactado para California, pero que tuvo que cambiar de sede y a uno de los rivales, al descartarse a Óscar de la Hoya por dar positivo en Covid-19.

La promotora Triller Fight Club colocará a Trump como comentarista de la función que se realizará en el Hard Rock Stadium de Hollywood, Florida, cerca de Miami.

FITE, el servicio de streaming que transmitirá la cartelera, señaló que Trump estará en ringside.

“Amo a los grandes peleadores y las grandes peleas. Estoy esperando verlos a ambos este sábado y compartir mis reflexiones en ringside. Tú no querrás perderte este evento especial”, dijo Trump en un comunicado de prensa.

EVANDER HOLYFIELD returns to the ring on September 11th, live from Florida to fight VITOR BELFORT.

Fight Card:

Evander Holyfield vs Vitor Belfort

Tito Ortiz vs Anderson Silva

David Haye vs Joe Fournier

Andy Vences vs Jono Carroll pic.twitter.com/7I2Y2qbFkH

