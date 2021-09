Será Buen Fin del 10 al 16 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.- El Buen Fin 2021 se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre próximos.

Juan Ignacio Gil Antón, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), admitió que para la edición de este año es difícil hacer una estimación de crecimiento, dado que no será un evento comparable con El Buen Fin de 2020, que tuvo 12 días de duración.

A su vez, la edición del año pasado duró el triple de las nueve ediciones previas del programa, que fueron de cuatro días.

“A lo largo de los años del Buen Fin teníamos un crecimiento promedio del 6 por ciento cada año y este año sin lugar a duda va a tener un crecimiento. ¿De cuánto? No lo sabemos, no podemos compararlo”, comentó Gil Antón.

No obstante, la derrama esperada para los próximos días de rebajas deberá superar los 239 millones de pesos que se generó en El Buen Fin 2020, sostuvo Héctor Tejada, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

Por su parte, Raúl Zambrano Rangel, administrador general de Servicios al Contribuyente del SAT, anunció que este año nuevamente se llevará a cabo el Sorteo del Buen Fin, con una bolsa de 500 millones de pesos, de los cuales 100 millones serán rifados entre las micro y pequeñas empresas, cuyos ingresos anuales no rebasen los 5 millones de pesos en el último año.

Los 400 mil pesos restantes serán para ser repartidos entre los consumidores que hagan compras en tiendas físicas o en línea.

…Y regañan a Walmart y Liverpool

El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, señaló que Liverpool y Walmart concentran las quejas de los consumidores que no reciben sus compras tras temporadas de rebajas y descuentos, como El Buen Fin y el HotSale, debido a la falta de inventario.

“Este problema de ofertar lo que no tienen lo han presentado principalmente dos proveedores: Liverpool y Walmart, que han presentado este problema constantemente, lo redujeron significativamente el año pasado.

“Tenemos un diálogo continuo con ellos, esperemos que esta práctica no se repita en este Buen Fin y estaremos poniendo especial atención a estos dos proveedores porque son los que más han presentado el problema en el pasado”, declaró el funcionario.

Añadió que si bien el personal de Profeco busca conciliar en el momento todos los conflictos que se presentan entre compradores y vendedores durante El Buen Fin, tras los días de rebajas y ante la falta de cumplimiento en las entregas, el número de quejas se dispara.

“Posterior al Buen Fin y como consecuencia de este programa tuvimos 63 quejas el año pasado, algunas siguen pendientes de resolver, pero la mayoría vinculadas al tema de ofertar algo que no se tiene. La recomendación para las tiendas es no ofertar lo que se tiene, no hacer ventas a futuro”, finalizó Sheffield.