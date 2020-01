SEP establece contacto con gobierno de Coahuila por tiroteo en colegio

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de Twitter la dependencia se puso en contacto con el gobernador del estado, e informó que ya estableció contacto con el gobernador de la entidad Miguel Riquelme, y que sigue de cerca la información que se genera en torno al caso.

“Estoy sumamente consternado por lo ocurrido en una escuela privada de Torreón donde se perdieron vidas humanas”, publicó en la red social el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, confirmó que el tiroteo en el colegio Cervantes, perpetrado por un menor de edad, dejó a una maestra y un niño sin vida, así como a cinco menores y a un maestro del plantel heridos.

Refirió que el menor atacante vivía con su abuela, donde al parecer los padres no lo atendían, aunque dijo que seguramente el niño tenía algún tipo de problema que no se reflejaba, pues tenía buenas calificaciones y no presentaba signos de algún tipo de alteración.