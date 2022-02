Señalan fallas en el SAT para declaración mensual

CIUDAD DE MÉXICO.- La página web del Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta fallas que impidieron a los contribuyentes presentar hoy su declaración mensual, provisional o definitiva, de enero pasado, señalaron expertos.

Ante ello, el fisco otorgó una prórroga para que puedan hacerlo hasta el 21 de este mes.

Miguel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), consideró que la prórroga fue necesaria porque con la Miscelánea Fiscal 2022, el fisco implementó una serie de cambios para la incorporación del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que detonaron una serie de errores en la página del fisco que impiden a los contribuyentes presentar sus declaraciones.

Sostuvo que este problema también fue provocado por la la prontitud con la que debían presentarse las declaraciones del primer mes del año y el aviso de los contribuyentes registrados en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) para permanecer en este esquema o migrar al Resico.

Los contribuyentes sufre por no poder captar manualmente pérdidas fiscales pendientes de amortizar, el cargo incorrecto de datos de sus CFDI e impedimento para registrar retenciones por el pago de servicios de profesionales.

«Al parecer, la autoridad quedó un poco rebasada y en estas condiciones, los contribuyentes están en la disyuntiva entre no presentar la declaración o hacerlo ajustando datos para llegar a las cantidades que deban ser, pero cayendo en una infracción por alterar datos aunque el resultado sea correcto», dijo Tavares.

Ramiro Ávalos, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), coincidió en que la página del SAT presenta inconsistencias, lo que obedece a que ahora están precargados los ingresos y gastos de gran parte de los contribuyentes cuando antes ocurría para algunos casos.

«Pero los contribuyentes detectan que no faltan ingresos y en otros gastos que no aparecen preparados y que el IVA que tienen derecho a acreditar no aparece» o facturas que fueron canceladas, pero aparecen duplicadas», dijo.

Para Tavares, la prórroga es positiva porque da más tiempo a los contribuyentes para presentar sus declaraciones, pero es insuficiente para corregir los errores que presenta la página.