Senado rechaza limitar el poder de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles

La iniciativa demócrata buscaba exigir autorización del Congreso antes de nuevos ataques militares; republicanos defendieron la estrategia presidencial y destacaron los resultados en el Caribe.

El Capitolio al amanecer del octavo día del cierre de gobierno, el miércoles 8 de octubre de 2025, en Washington. (AP Foto/John McDonnell)

WASHINGTON.- Los republicanos del Senado rechazaron el miércoles un proyecto de ley que habría limitado la capacidad del presidente Donald Trump para emplear la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico, luego de que los demócratas intentaran contrarrestar la extraordinaria reivindicación del gobierno sobre los poderes presidenciales de guerra para hundir embarcaciones en el Caribe.

La votación se dividió en su mayor parte de acuerdo a las líneas partidistas, con 48 a favor y 51 en contra. Dos republicanos votaron por el proyecto de ley, y un demócrata sufragó en contra.

Se trató de la primera votación en el Congreso sobre la campaña militar de Trump, que según la Casa Blanca ha destruido hasta ahora cuatro embarcaciones, matado al menos a 21 personas e impedido que narcóticos lleguen a Estados Unidos. La resolución sobre los poderes de guerra habría requerido que el presidente solicitara la autorización del Congreso antes de ordenar nuevos ataques militares contra los cárteles.

El gobierno de Trump alega los narcotraficantes son combatientes armados que amenazan a Estados Unidos, con lo cual ha justificado el uso de la fuerza militar. Pero dicha afirmación ha sido recibida con cierta inquietud en el Capitolio.

Algunos republicanos le han solicitado a la Casa Blanca más aclaraciones sobre su justificación legal, y detalles específicos sobre cómo se llevaron a cabo los ataques militares, mientras que los demócratas insisten en que estas acciones son una violación a las leyes federales e internacionales. Es un enfrentamiento que podría redefinir la manera en que el ejército más poderoso del mundo usa la fuerza letal y establecer la pauta para futuros conflictos globales.

La Casa Blanca ya había indicado que Trump vetaría la medida, y aunque no fue aprobada en la votación del Senado, le brindó a los legisladores una oportunidad de dejar constancia de sus objeciones a la declaración del mandatario de que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles del narcotráfico.

“El hecho de que un número significativo de legisladores dice: ‘Oye, esto es una mala idea’ envía un mensaje”, afirmó el senador demócrata Tim Kaine, que impulsó la resolución junto con el senador Adam Schiff, colega del mismo partido.

¿Qué es la Resolución de Poderes de Guerra?

La votación del miércoles se llevó a cabo en virtud de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, cuyo objetivo era reafirmar el poder del Congreso a la hora de efectuar una declaración de guerra.

El senador Rand Paul, quien desde hace tiempo ha abogado para que el Congreso tenga mayor fuerza sobre los poderes de guerra, fue el único republicano en apoyar la iniciativa antes de la votación, aunque Schiff y Kaine dijeron que otros habían expresado interés. Varios senadores republicanos han cuestionado los ataques a embarcaciones y han dicho que no reciben información suficiente al respecto por parte del gobierno.

“El Congreso no debe permitir que el poder ejecutivo se convierta en juez, jurado y verdugo”, declaró Paul en un discurso en el pleno.

El senador republicano Kevin Cramer reconoció que “podría haber cierta preocupación” entre los republicanos sobre los ataques. Sin embargo, líderes republicanos argumentaron enérgicamente contra la resolución en el pleno del Senado el miércoles, llamándola una maniobra política de los demócratas.

“Personas estaban atacando a nuestro país al traer sustancias venenosas para depositarlas en nuestro país que habrían matado a estadounidenses”, manifestó el senador Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. “Afortunadamente, la mayoría de esas drogas están ahora en el fondo del océano”.

Risch le agradeció a Trump por sus acciones, y dijo que espera que los ataques militares continúen.