Ya son 164 muertos y 971 heridos tras potentes sismos en Venezuela

Rescatistas trasladan a un hombre herido tras un sismo en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Rescatistas trasladan a un hombre herido tras un sismo en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

CARACAS (AP) — Los equipos de rescate se dirigían el jueves a las zonas más afectadas por dos potentes terremotos consecutivos que sacudieron Venezuela, donde mataron al menos a 164 personas e hirieron a casi 1.000, además de atrapar a muchas bajo los escombros.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles por la noche, entre los más fuertes que han golpeado Venezuela en más de un siglo, pudieron sentirse en toda la región. El principal aeropuerto del país resultó dañado y fue cerrado, y se evacuaron edificios en lugares tan lejanos como la Amazonía de Brasil, a unos 1.700 kilómetros (1.050 millas) de la capital venezolana, Caracas.

Las transmisiones de televisión del jueves mostraron imágenes de rescatistas usando herramientas eléctricas para abrirse paso entre montones de escombros donde antes había edificios. Residentes aterrorizados de la capital salieron en masa a las calles y, tras los sismos, muchas personas caminaban entre los escombros buscando a los desaparecidos entre edificios colapsados y postes eléctricos caídos.

Imágenes en la televisora estatal mostraron a tres niños, cubiertos de polvo pero con vida, que recibían ayuda para salir de entre los escombros en el estado de La Guaira, que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, describió como una “zona de desastre” y una de las áreas más afectadas por los sismos debido al gran número de edificios colapsados.

Rodríguez, quien dio el balance de muertos más recientes a primera hora del jueves, dijo que las autoridades estaban trasladando equipos de rescate desde otras partes del país hacia La Guaira, que se encuentra en la costa al norte de Caracas. Señaló que los funcionarios intentaban aprovechar al máximo las horas de luz para acelerar los esfuerzos de rescate de personas que se cree que permanecen atrapadas bajo los escombros.

“Hay decenas de edificios colapsados”, indicó Rodríguez, que describió “labores muy arduas de rescate para salvar las vidas”.

Un video compartido en internet parecía mostrar a decenas de personas, algunas acostadas en el suelo y otras en camas de hospital, recibiendo atención fuera de un hospital en La Guaira.

Aunque Venezuela se encuentra cerca de múltiples fallas, su posición a caballo entre las placas Sudamericana y del Caribe hace que los terremotos fuertes sean mucho menos comunes que en otras partes de América Latina.

Rodríguez pidió a las empresas que pusieran a disposición equipo pesado de construcción para las operaciones de rescate, y añadió que equipos de búsqueda y rescate certificados por las Naciones Unidas se dirigían a Venezuela para ayudar.

Dos fuertes sismos conmocionan a vecinos de Caracas

Durante los sismos, la gente evacuó edificios que oscilaban en Caracas, muchos visiblemente conmocionados al ver muros derrumbados que dejaban ver los muebles desde la calle. Columnas de polvo se elevaron en dos barrios típicamente concurridos de la capital.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el primer terremoto, con una magnitud de 7,2, tuvo su epicentro al oeste de Morón, en la costa caribeña del país, unos 170 kilómetros (105 millas) al oeste de Caracas. El sismo ocurrió a una profundidad de 22 kilómetros (unos 14 millas). Apenas un minuto después , el USGS reportó un segundo terremoto de magnitud 7,5, con una profundidad de 10 kilómetros (unas 6 millas) y un epicentro a 16 kilómetros (10 millas) al suroeste de Morón.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, instó a la gente a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían dañar aún más las estructuras, y muchas personas permanecieron en las calles durante horas, algunas sentadas en el suelo abrazando a sus mascotas mientras el polvo se acumulaba a su alrededor. En el centro de Caracas, cientos de personas pasaron la noche apiñadas alrededor de parques, estacionamientos y otros espacios abiertos. Las autoridades advirtieron que no regresen a las casas con daños estructurales.

“Teníamos miedo que los edificios se nos vinieran encima”, dijo María Cristina Díaz, una trabajadora de limpieza de 41 años. “ Pasamos frío mi mamá, mi hija y yo. No pegamos un ojo; pero no quería pasar la noche solas en casa después de ese terrible temblor”.

“Terrible, lloramos, gritamos, afortunadamente estamos vivas”, acotó.

Díaz y su familia acudieron a la plaza Candelaria, en el centro de Caracas, porque es uno de los pocos lugares despejados en las cercanías de su casa.

Partes de la capital se quedaron sin electricidad y sin cobertura de celular, y los terremotos dañaron y obligaron a cerrar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el principal del país, dijo Rodríguez.

En Caracas se suspendieron los servicios de metro y de gas natural, dijo. Las clases también se cancelarán durante varios días, y el Ministerio de Educación dijo que algunos edificios escolares se usarían como refugios y centros de donación.

En la mañana del jueves, decenas de personas lidiaban con la falta de señal de celular en partes de Venezuela mientras recurrían a las redes sociales para localizar a familiares desaparecidos.

Varios gobiernos ofrecen asistencia

Rodríguez declaró el estado de emergencia en un mensaje a la nación a última hora del miércoles. Dijo que el gobierno estaba creando un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares para hospitales y viviendas dañados por los terremotos, y que había dado instrucciones a los ministros de Economía y Finanzas de que supervisaran la iniciativa.

Las ofertas de ayuda llegaron de países de todo el mundo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos “despliega de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda humanitaria a Venezuela”.

“Tendremos toda una respuesta del gobierno”, dijo Rubio el jueves en Baréin. “Será grande. Será rápida. Será eficaz”.

Añadió que una de las pistas del aeropuerto internacional de Caracas se había agrietado en los terremotos, lo que complicaba aterrizar allí.

Rodríguez —quien se convirtió en presidenta encargada después de que una operación militar estadounidense capturara a su predecesor, Nicolás Maduro, y lo llevara a Estados Unidos para ser juzgado— agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo más tarde en una publicación en X que habló con Rubio por teléfono, pero no compartió detalles. También expresó su agradecimiento a los líderes de varias naciones que han enviado mensajes de apoyo y ofrecimientos de ayuda.

Ecuador ordenó la entrega de ayuda humanitaria, y Rodríguez dijo que Qatar, México y El Salvador ya habían enviado personal de rescate.

“Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza Venezuela”, escribió en una publicación en X el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, antes diametralmente opuesto al gobierno de Venezuela.