Presidenta de México anuncia que rescatistas y médicos irán a Venezuela

Una mujer pasa junto a un edificio dañado durante un terremoto en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una mujer pasa junto a un edificio dañado durante un terremoto en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

CARACAS (AP) — Dos potentes sismos que sacudieron Venezuela han dejado hasta ahora un saldo de al menos 164 muertos y 971 heridos, según la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Los equipos de rescate trabajan en las zonas más afectadas para liberar a personas atrapadas bajo los escombros.

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud son los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo y han causado daños en el principal aeropuerto del país y el colapso de decenas de edificios.

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

Presidenta de México anuncia que rescatistas y médicos irán a Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que un primer equipo de rescatistas militares y personal médico partirán en las próximas horas hacia Venezuela. Añadió que una vez que lleguen y hablen con las autoridades, “determinaremos mañana mismo el personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesiten”.

Líderes del mundo muestran su pesar y ofrecen su ayuda

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró en la red social X que su país está desplegando “de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda humanitaria” en Venezuela. “Nuestros pensamientos están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, con los heridos y con los valientes equipos de rescate que trabajan sin descanso tras la catástrofe”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recurrió a la misma red social para expresar la solidaridad de Francia con el pueblo venezolano y afirmó que un equipo de 85 rescatistas franceses especializados en operaciones de búsqueda y desescombro está siendo desplegado “de inmediato” en Venezuela.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que ha dado instrucciones a la Cancillería para que evalúe la situación en Venezuela en coordinación con la embajada brasileña en Caracas y determine “qué medidas de ayuda” podría adoptar Brasil.

Personal de la salud de Cuba coopera en la atención a los damnificados

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel envió sus condolencias a Venezuela por los fallecidos en los sismos e indicó que “el personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados” en su cuenta de X.

Cuba y Venezuela fueron estrechos aliados políticos e ideológicos durante décadas hasta la intervención en enero de Estados Unidos en el país sudamericano que derivó en la caída del entonces presidente Nicolás Maduro. Venezuela vendía petróleo a la isla y ésta envió miles de médicos y personal de salud cooperante a lo largo de más 20 años.

El programa de salud y cooperación cubano no fue desmantelado completamente con la captura de Maduro.

Antecedentes; otro potente sismo en 1967

El sismo más cercano y con una potencia también mortífera data del 29 de julio de 1967. Tuvo una magnitud de 6,5 causando la muerte a 283 personas y unos 2.000 heridos.

“Pensé que no viviría para ver otro como ese. Recuerdo que estábamos viendo el Zorro”, la clásica serie de Disney, dijo a The Associated Press Carmen Cecilia, una jubilada de 78 años, quien no dio su apellido. “Salimos corriendo, no regresamos (a casa) hasta el día siguiente; pero no me asusté tanto como ahora”.

La jubilada destacó que en 1967 Venezuela era muy distinta. “Ahora todo es más difícil”.

Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, acusa una larga crisis social, política y económica que empujó a millones de personas a dejar el país en busca de mejores condiciones de vida.

La Guaira, uno de los estados más perjudicados

Los supervivientes se abrazaban y contemplaban los edificios derrumbados y las grietas abiertas en las calles de La Guaira.

Dayana Delgado, madre de tres hijos, dijo que estaba desesperada porque su hijo de 8 años había desaparecido. “Quiero saber dónde está, si está atrapado o en un refugio”, afirmó.

Delgado se preguntó dónde estaba la maquinaria pesada que habían prometido los funcionarios del gobierno y señaló que los vecinos son quienes excavan entre los escombros.

“Lo he perdido todo, todo. El piso, el coche, la moto, todo”, afirmó por su lado Cristian Carreño. “Al menos estamos vivos, gracias a Dios”.

Cerca de allí, los supervivientes estaban sentados en un campo polvoriento, con sus pertenencias metidas en bolsas de plástico.

Colombia ofrece ayuda y dice que no hay colombianos afectados

La Cancillería de Colombia anunció que no tiene reportes de colombianos afectados o que requieran asistencia consular en Venezuela. También señaló en un comunicado que dispuso equipos especializados de búsqueda y rescate que están “listos para su eventual despliegue de acuerdo con las necesidades que determinen las autoridades venezolanas”.

Los sismos de la víspera se sintieron en las regiones del Caribe y del noreste de Colombia y en ciudades de la Amazonía de Brasil. Ambos son países limítrofes con Venezuela.

Vecinos destacan labores de rescate en curso

José Vitriago le dijo a la estatal Venezolana de Televisión que sus vecinos y los equipos de rescate han sido fundamentales para salvar vidas cerca de la parroquia de San Bernardino, en Caracas.

“Fue horrible, horrible”, dijo con la voz entrecortada.

Recordó cómo un grupo de más de una decena de personas que veían un partido de fútbol del Mundial la víspera logró escapar de un edificio en su vecindario justo antes de que se derrumbara.

Vitriago señaló que tenía dos años cuando un terremoto de magnitud 6,6 sacudió Venezuela en 1967 y causó la muerte de cientos de personas. “La casa se quebró,” recordó.

Misión de ONU solicita al gobierno venezolano levantar restricciones sobre redes sociales

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela solicitó al gobierno venezolano levantar las restricciones locales a las redes sociales resaltando que resulta fundamental “para la protección de la vida” y la seguridad de la población.

En un comunicado fechado en Ginebra, la misión indicó que se trata de una “medida prioritaria e inmediata” e instó a la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a “restablecer plenamente el acceso a las redes sociales y a todos los medios de comunicación”.

En agosto de 2024, el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro, en un intento por suprimir el intercambio de información entre las personas que rechazaban su afirmación de que salió victorioso en los comicios presidenciales de julio de ese año, ordenó el bloqueo de X, antes Twitter, entre otros medios a los que acusaba de prestarse para desacreditar su gobierno.

Mandatarios latinoamericanos ofrecen su ayuda

Varios gobernantes de la región de signo conservador mostraron su solidaridad con Venezuela, sin importar las diferencias ideológicas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que 300 miembros de equipos de rescate y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipamiento, medicamentos y suministros de emergencia, estaban listos para viajar a Caracas.

El presidente argentino Javier Milei también dijo estar dispuesto a brindar ayuda humanitaria en coordinación con organizaciones internacionales, si fuera necesario. En tanto, el presidente chileno José Antonio Kast afirmó que su gobierno está dispuesto a coordinar el envío de ayuda humanitaria y a desplegar equipos de rescate en Venezuela, y lo mismo indicó el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

Los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, también ofrecieron su ayuda.

Estados Unidos en contacto con Venezuela

El subsecretario de Estado Christopher Landau afirmó en X que “Estados Unidos se solidariza con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos” y está en contacto con las autoridades para movilizar ayuda. Y terminó su mensaje diciendo en español “¡Fuerza, Venezuela! ¡Estamos con vosotros!”.

Pasar la noche a la intemperie

Cientos de personas amanecieron el jueves en las cercanías de edificios que fueron evacuados.

María Cristina Díaz, una trabajadora de limpieza de 41 años, comentó que no pudo dormir en toda la noche y que se alojó en a la Plaza Candelaria, en el centro de Caracas, porque es uno de los pocos lugares despejados en las cercanías de su casa.

Las ciudades venezolanas carecen de puntos de reunión demarcados donde las personas pueden concentrarse después de un sismo.

“Teníamos miedo que los edificios se nos vinieran encima. Pasamos frío. Mi mamá, mi hija y yo no pegamos un ojo, pero no queríamos pasar la noche solas en casa”, comentó Díaz.

Otros pernoctaron en vehículos aparcados en las calles. Las autoridades han pedido que no regresen a las casas con daños estructurales.

Clases suspendidas

El Ministerio de Educación indicó en un comunicado la noche del miércoles que se han suspendido las actividades escolares en todo el país y que las escuelas serán utilizadas como centros de acopio y refugios para atender a las familias afectadas.