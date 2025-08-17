Semenyo agradece a la comunidad del futbol por su apoyo tras presunto abuso racial en Anfield

La policía de Merseyside dijo el sábado que un hombre de 47 años de Liverpool fue arrestado bajo sospecha de un delito de orden público agravado racialmente

Antoine Semenyo (centro izquierda) celebra con Adam Smith tras anotar el primer gol de Bournemouth ante Liverpool de la Liga Premier, el viernes 15 de agosto de 2025. (AP Foto/Ian Hodgson)

LIVERPOOL, Inglaterra.- El delantero del Bournemouth, Antoine Semenyo, agradeció a sus compañeros de equipo, a los jugadores del Liverpool y a la comunidad del fútbol en general por los “abrumadores mensajes de apoyo” que recibió después de que informó que fue víctima de abuso racial por parte de un aficionado durante el partido inaugural de la temporada de la Liga Premier en Anfield.

La policía de Merseyside dijo el sábado que un hombre de 47 años de Liverpool fue arrestado bajo sospecha de un delito de orden público agravado racialmente. Fue detenido para ser entrevistado.

La policía abrió una investigación por crimen de odio tras expulsar a un aficionado de 47 años del estadio del Liverpool por su presunto abuso racial hacia Semenyo, quien es de raza negra.

“Anoche en Anfield se quedará conmigo para siempre, no por las palabras de una persona, sino por cómo toda la familia del fútbol se unió”, publicó Semenyo el sábado en sus cuentas de redes sociales.

“Los abrumadores mensajes de apoyo de todo el mundo del fútbol me recuerdan por qué amo este deporte. Seguimos avanzando, juntos.”

El incidente ocurrió cuando Semenyo informó del abuso al árbitro Anthony Taylor en la primera mitad con el marcador 0-0 . El juego se detuvo brevemente mientras Taylor hablaba con ambos entrenadores y capitanes de equipo.

“A mis compañeros del Bournemouth que me apoyaron en ese momento, a los jugadores y aficionados del Liverpool que mostraron su verdadero carácter, a los oficiales de la Liga Premier que lo manejaron profesionalmente, gracias”, escribió Semenyo. “El fútbol mostró su mejor cara cuando más importaba.”

El internacional ghanés de 25 años anotó los dos goles del Bournemouth, pero su equipo perdió 4-2.

“Anotar esos dos goles se sintió como hablar el único idioma que realmente importa en el campo”, escribió. “Por esto juego, por momentos como estos, por mis compañeros, por todos los que creen en lo que este hermoso juego puede ser.”

La identidad del aficionado fue confirmada y fue retirado del estadio, dijo la policía.

“La Policía de Merseyside no tolerará el crimen de odio de ninguna forma”, dijo el Inspector en jefe Kev Chatterton, el comandante del partido. “Tomamos incidentes como este muy en serio, y en casos como este buscaremos proactivamente órdenes de prohibición de fútbol, junto con el club, contra los responsables.”

Poco después del partido, Semenyo publicó más abusos raciales que recibió en línea y agregó: “¿Cuándo parará…?”

Los jugadores del Bournemouth consolaron a Semenyo y se leyó un mensaje contra la discriminación a la multitud después del medio tiempo.

La Liga Premier también confirmó que investigará el incidente y “ofrecerá todo nuestro apoyo al jugador y a ambos clubes.”

En un comunicado tarde el viernes , el Liverpool dijo que condena “el racismo y la discriminación en todas sus formas. El club no puede comentar más ya que el presunto incidente de esta noche es objeto de una investigación policial en curso, la cual apoyaremos plenamente.”