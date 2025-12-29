Sellan Texans boleto a playoffs tras histórica remontada de temporada en NFL

El estadounidense DeMeco Ryans, entrenador en jefe de los Texans de Houston, observa desde la banda durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Raiders de Las Vegas, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Houston. (AP Photo/Eric Christian Smith)

HOUSTON.- Los Texans de Houston se convirtieron en el quinto equipo desde 1990 en llegar a los playoffs después de comenzar la temporada 0-3 y el primer equipo en hacerlo dos veces con su victoria sobre los Chargers de Los Ángeles el sábado.

Los Texans (11-5) extendieron su racha de victorias a ocho juegos con la victoria 20-16 para unirse a su equipo de 2018, los Chargers de 1992, los Lions de 1995 y los Bills de 1998 como los únicos equipos desde 1990 en perder sus primeros tres juegos y avanzar a los playoffs.

Es el tercer viaje consecutivo de Houston a los playoffs, lo cual es un récord de la franquicia, y el entrenador DeMeco Ryans y el mariscal de campo C.J. Stroud son el cuarto dúo de entrenador/mariscal de campo en la historia de la NFL en avanzar a la postemporada en cada una de sus primeras tres temporadas.

Su posición actual es una que parecía inverosímil el nueve de noviembre cuando tenían un récord de 3-5 y estaban detrás de los Jaguars por 19 puntos al entrar en el último cuarto mientras jugaban sin Stroud, quien estaba fuera recuperándose de una conmoción cerebral.

En lugar de rendirse, los Texans se recuperaron para una victoria de 36-29 ese día para comenzar su racha de victorias en un juego que Ryans llamó “el punto de inflexión para toda nuestra temporada”.

“Para nosotros, estar tan abajo en ese juego y que nuestro suplente Davis Mills tuviera una actuación tan decisiva para ponernos en posición de ganar ese juego. Siento que ese es el juego que cambió nuestra temporada”, expresó Ryans. “Y simplemente nos mostró que no importa a qué nos enfrentemos, no importa quién esté en el campo, si nos mantenemos juntos, conectados, podemos superar cualquier cosa”.

El sábado, Stroud le dio a Houston una gran ventaja temprana cuando lanzó un pase de touchdown de 75 yardas al novato Jayden Higgins en la primera serie del equipo antes de conectar con el también novato Jaylin Noel para una anotación de 43 yardas en la segunda.

“Ambos novatos dieron un paso adelante, haciendo jugadas extremadamente grandes para realmente darnos ese comienzo rápido, impulsarnos con un excelente impulso”, comentó Ryans. “Esas realmente fueron dos jugadas que nos ayudaron a estar en la posición en la que estábamos”.

Stroud está emocionado de dirigirse a los playoffs nuevamente y aprecia este viaje aún más debido al difícil comienzo.

“No fue genial al principio, pero a medida que avanzábamos, creo que para mí, mi gratitud iba a otro nivel porque técnicamente no se suponía que estuviéramos aquí”, manifestó.

Lo que funciona

Stroud puso las cosas en marcha el sábado, pero fue la defensa mejor clasificada la que nuevamente aseguró la victoria. Los Texans lideran la NFL en puntos (16.6) y yardas (272.4) permitidas por juego. Están permitiendo 177.6 yardas por pase y 94.8 yardas por carrera por juego, lo que los convierte en el segundo equipo en las últimas cinco temporadas en permitir menos de 200 yardas por pase y menos de 100 yardas por carrera por juego.

Los Texans capturaron a Justin Herbert cinco veces el sábado para su tercer juego esta temporada con al menos cinco capturas. Eso está empatado como el segundo mayor número de juegos de este tipo en la historia de la franquicia.

Azeez Al-Shaair detuvo a los Chargers de anotar en el segundo cuarto cuando interceptó un pase en la línea de uno yarda. Fue la 18ª intercepción de Houston esta temporada, lo que los ubica en el cuarto lugar en la NFL.

Lo que necesita ayuda

Stroud necesitará cuidar mejor el balón a medida que se acercan los playoffs después de lanzar dos intercepciones en el segundo cuarto el sábado. Fue la primera vez que lanzó dos intercepciones en un juego esta temporada desde una derrota en la Semana tres ante Jacksonville, donde también fue interceptado dos veces.

A la alza

El ala defensiva Derek Barnett tuvo dos capturas el sábado para su cuarto juego en su carrera con al menos dos capturas y el primero desde 2020. Barnett, quien ha estado recibiendo más tiempo de juego en las últimas semanas debido a lesiones, también tuvo dos golpes al mariscal de campo contra los Chargers.

A la baja

El corredor Nick Chubb, quien comenzó la temporada como titular del equipo con Joe Mixon fuera, ganó solo uno yarda en su único acarreo el sábado. El veterano de ocho años ha corrido solo 37 yardas combinadas en sus últimos tres juegos, ya que los Texans han utilizado al exjugador del equipo de práctica Jawhar Jordan para respaldar a Woody Marks.

Lesiones

Los tackles ofensivos Trent Brown (rodilla) y Aireontae Ersery (pulgar) se perdieron el juego del sábado por lesiones, pero podrían regresar esta semana.

Estadísticas clave

Stroud, la segunda selección general en el draft de 2023, consiguió su victoria número 27 en su carrera el sábado para superar a Peyton Manning (26) y empatar a John Elway en el segundo lugar de más victorias por un quarterback seleccionado primero o segundo en general en sus primeras tres temporadas en la era del Super Bowl.

Stroud se unió a Drew Brees y J.P. Losman como los únicos jugadores desde 2000 en tener pases de touchdown de al menos 40 yardas en las dos primeras series de su equipo.

Higgins y Noel, quienes fueron compañeros de equipo en la universidad en Iowa State, se convirtieron en el segundo dúo de novatos en la historia de la liga y el primero desde 1938 en tener cada uno recepciones de touchdown de 40 yardas o más en el mismo juego.

Próximos pasos

Los Texans necesitan una victoria sobre los Colts y una derrota de los Jaguars, líderes de la AFC Sur (12-4), ante los Titans, que están en último lugar, el domingo para ganar la división por tercera temporada consecutiva. Una victoria igualaría la racha de victorias más larga en la historia de la franquicia establecida en 2018.