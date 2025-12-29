Marruecos y Sudáfrica se unen a Egipto en los octavos de final de la Copa Africana

El egipcio Mohamed Salah, al centro, sonríe mientras está sentado en la banca antes del juego de fútbol de la Copa Africana de Naciones del grupo B entre Angola y Egipto en Agadir, Marruecos, el lunes 29 de diciembre de 2025. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

RABAT, Marruecos.- El país anfitrión Marruecos y Sudáfrica avanzaron a la fase de eliminación directa de la Copa Africana de Naciones el lunes, cuando la estrella de Egipto, el egipcio Mohamed Salah, recibió descanso con su equipo ya clasificado.

Marruecos aseguró su lugar en los octavos de final con una goleada de 3-0 sobre Zambia. Los anfitriones lideraron el Grupo A para mantenerse en camino a jugar todos sus juegos de eliminación directa en el Estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat, con capacidad para casi 70,000 espectadores, que también albergará la final el 18 de enero.

Esta vez solo hubo vítores, después de que los aficionados de Marruecos silbaran al equipo durante su juego anterior, lo que provocó un reproche de el marroquí Achraf Hakimi el domingo.

Ayoub El Kaabi anotó el primero de cabeza en el minuto nueve, el marroquí Brahim Díaz remató el segundo junto al poste izquierdo en el 27, y El Kaabi aseguró la victoria en el 50 con una espectacular chilena, su segunda del torneo.

Una bandera de fuera de juego añadió drama, ya que el gol fue anulado y luego validado después de que una revisión del VAR confirmó que El Kaabi estaba habilitado, lo que desató celebraciones más jubilosas entre la gran mayoría de los aficionados en el estadio.

Tuvieron más motivos para celebrar cuando Hakimi entró como sustituto en el 64 en su primera aparición desde que se recuperó de una lesión de tobillo. Hakimi provocó una brillante atajada de Willard Mwanza en lo que fue un regreso perfecto.

Es probable que el Futbolista Africano del Año sea titular el domingo, cuando Marruecos se enfrente a uno de los mejores terceros lugares de los Grupos C, D o E, la primera de lo que los aficionados locales esperan sean cuatro victorias para alzar el título.

Malí logra avanzar

El empate 0-0 de Malí con Comoras fue suficiente para terminar segundo en el Grupo A con tres empates. El mediocampista de Malí, Amadou Haidara, fue expulsado cerca del final. Las Águilas jugarán contra el segundo lugar del Grupo D en Casablanca el sábado, posiblemente el Congo.

Celebración de los Bafana Bafana

El sudafricano Oswin Appollis impulsó a Sudáfrica a los octavos de final con una reñida victoria de 3-2 sobre Zimbabue. Los Bafana Bafana avanzaron en segundo lugar del Grupo B, detrás de Egipto, que empató 0-0 con Angola en Agadir. Ambos juegos finales del grupo se jugaron al mismo tiempo.

Con su equipo ya clasificado, el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, dio descanso a sus titulares, incluyendo a Salah, Omar Marmoush y Trézéguet. Se espera que regresen para el primer juego de eliminación directa de los Faraones, también en Agadir, contra un tercer lugar de los Grupos A, C o D el 5 de enero.

Sudáfrica necesitaba una victoria en Marrakech para asegurar su avance sin depender de un favor de Egipto. Pero Zimbabue remontó dos veces y presionó por el empate al final. Sudáfrica espera los resultados del Grupo F, ya que jugará contra el segundo lugar de ese grupo —Costa de Marfil, Camerún o Mozambique— el domingo.