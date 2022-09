Selena Gómez estrenará documental: ‘My mind and me’

CIUDAD DE MÉXICO.- Selena Gómez lanzará un documental acerca de su vida, titulado “My mind and me”, a través del que se retrata una de las etapas más oscuras de su vida; cuando, hace seis años, a tan sólo unos meses de fue diagnosticada con lupus, y los síntomas de la enfermedad llegaron acompañados de la ansiedad y la depresión, que la distanciaron del ojo público en uno de los momentos más exitosos de su carrera.

Esta semana, la cantante de 30 años, publicó en su cuenta de Instagram un pequeño adelanto de su próximo proyecto, un documental biográfico. El proyecto estuvo a cargo del cineasta Alek Keshishian, quien creó “En la cama con Madonna” (1991), el documental que más ganancias ha generado en taquilla de todos los tiempos, de acuerdo con FilmAffinity.

Pero en esta ocasión, Keshishian trabajó de la mano de Selena para viajar a través del tiempo y los difíciles momentos a los que tuve que enfrentarse la cantante, cuando sólo tenía 24 años. El curso del documental comienza en el 2016, cuando Selena recogía los frutos que había sembrado con “Revival”, su segundo álbum de estudio, el cual alcanzó una aceptación comercial muy positiva.

Con esa producción, Gomez se posicionó entre las seis mujeres que habían logrado que tres sencillos de un mismo álbum se colocaran en la cima de las listas. Además, “Revival” la llevó a emprender una gira mundial, a lo largo de Norteamérica, Oceanía y Asía; aunque tenía contemplado llegar a América del Sur y Europa, pero finalmente las fechas no se concretaron, ya que la artista atravesaba episodios de ansiedad, depresión y ataques de pánico debido al lupus que le fue diagnosticado en 2015.

En este contexto, el documental que llegará directamente a streaming, por medio de Apple TV, dará cuenta del proceso que Selena tuvo que enfrentar para alcanzar el estado de paz que ahora la invade: “Después de años en el centro de atención, Selena Gómez alcanza un estrellato inimaginable. Pero justo cuando alcanza un nuevo pico, un giro inesperado la lleva a la oscuridad”, relata la sinopsis.

Pese a que Selena aún no informa cuándo se estrenará la producción, compartió en Instagram un adelanto donde se ve que está a punto de proyectar el documental, el video está acompañado de una descripción en la que pregusta a sus seguidores si quieres conocer un poco más de su historia.

En 2016, también ocurrió uno de los eventos en los que Gómez se mostró más vulnerable, mientras recibía el premio por Mejor Artista de Pop/Rock en los American Music Awards, donde ofreció un discurso que fue aplaudido por su honestidad:

“Yo lo tenía todo, y estaba completamente rota por dentro. Mantuve la compostura para no decepcionarlos. Pero me pasé de la raya tanto que me decepcioné a mí misma”, dijo conmovida.

Además, habló de los efectos negativos de las redes sociales, al indicar que ya no quería ver más cuerpos en Instagram, que en lo que realmente quería ahondar era en lo que había dentro de los corazones, al terminar su discurso, todo el público se puso de pie para aplaudirla.